Фотофакт: В Омске выпал черный снег 7 31.01.2018, 19:58

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В Омске произошло необычное природное явление.

В Омске выпал снег ядовитого черного цвета. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объяснило появление чёрного снега вредными примесями в атмосфере, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении.