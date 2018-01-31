Фотофакт: В Омске выпал черный снег

Фотофакт: В Омске выпал черный снег7
- 31.01.2018, 19:58
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В Омске произошло необычное природное явление.
В Омске выпал снег ядовитого черного цвета. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объяснило появление чёрного снега вредными примесями в атмосфере, сообщается на официальном сайте ведомства.
«Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении.