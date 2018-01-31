Архитекторы показали, какими будут дома будущего 2 31.01.2018, 22:36

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13 домов будущего, которые уже далеко не вымысел, а самая настоящая реальность.

В мире современных технологий и новинок то, что некогда казалось фантастикой в скором времени, стало или же станет многообещающей реальностью. И это вовсе не сказки, а самые настоящие инновации, благодаря которым дома будут более функциональными и мобильными. Смелые решения, стильный дизайн, а главное комфорт, многофункциональность и автономность – позволят не только жить со всеми удобствами, а в некоторых случаях и с лёгкостью перемещаться с одного места на другое, пишет novate.ru.

1. Проект «The Photon Space»

Этот стеклянный дом запросто можно установить в любом месте. А благодаря дневному свету, здесь всегда будет царить особая атмосфера спокойствия и умиротворения.

При помощи выключателя или смартфона, можно сделать стекло непрозрачным, если вы хотите уединиться. Стекло блокирует 63% солнечной радиации.

Лондонская команда архитекторов и учёных, разработавших этот проект, заверяет, что такой дом можно построить почти в любом месте и даже перемещать.

Photon Space обойдётся в сумму от 330 000 до 410 000 долларов.

2. Проект «ALPOD»

ALPOD – проект мобильного дома будущего, сделанный из алюминия, поэтому он сочетает прочность и лёгкость для удобного перемещения. Конструкция оборудованна мансардными окнами и раздвижными дверями.

В доме предварительно установлена кухня и ванная, а остальное пространство можно использовать для обустройства спальни или гостиной.

Этот мобильный дом поставляется с кондиционером и освещением.

Этот дом можно использовать для ведения бизнеса, например, в качестве офиса, мобильного магазина, студии, выставочного зала или что вам подскажет ваша фантазия.

3. Проект «Ecocapsule»

Это самодостаточный микро-дом с солнечными панелями и ветровой турбиной для выработки энергии; и на всякий случай с аккумулятором, который проработает не менее четырёх дней.

Конструкция Ecocapsule предусматривает минимизацию теплопотери и сбор дождевой воды с поверхности. Вода фильтруются, и хранится в специальной ёмкости.

Стоимость Ecocapsule составляет примерно от 87 000 долларов. Миниатюрный дом будут поставлять с письменным столом, кроватью, шкафами и ванной комнатой с душем и туалетом.

4. Проект «Skilpod»

Этот дом оснащён солнечными панелями и вентиляционной системой для рекуперации тепла. А ещё его поставляют уже с мебелью.

К тому же, подобные модульные дома можно соединять с другими блоками, чтобы максимизировать пространство и точки доступа естественного света.

Такие мини-дома могут удовлетворить жилищные потребности престарелых или одиноких людей, которые не нуждаются в большом пространстве.

5. Проект «Daly Genik Architects»

Данный дом выполнен из алюминиевого каркаса, что делает его достаточно лёгким, но при этом прочным. Приятный бонус – оригинальные балконы.

6. Проект «Olson Kundig Architects»

При строительстве особняка использовались такие практичные и экологически чистые материалы, как сталь, стекло и бетон. Специальное строение крыши защищает жильё от перегрева, а длинный центральный коридор способствует движению воздуха внутри дома.

7. Проект «The Wall House»

The Wall House в Португалии, в котором бассейн позволяет плавать «в воздухе».

8. «Drop Eco Otel»

Конструкция под названием Drop Eco Otel придумана креативной группой In-Tenda, а воплощена в жизнь студией Urban Square в проекте мобильного эко-отеля.

Эта постройка представляет собой однокомнатную капсулу которую можно «десантировать» в любой уголок Земли, даже самый дикий. Например, на скалистый берег или в лесистые горы.

Основные материалы, использованные при создании отеля — дерево и сферические стекла, которые можно открыть с двух сторон, получая при этом эффект нахождения в большом полом бревне.

9. Проект экоотеля на Филиппинах

Каждый элемент этого здания будет вращаться, вырабатывая энергию.

10. Проект «Террасы Бейрута»

Данная конструкция достигаёт 119 м. в высоту. А нависающие этажи небоскрёба позволяют в каждой комнате добиться интересной игры света.

11. Проект здания в Китае

Данный проект поражает количеством лестниц и плавными формами.

12. Проект «Arbre Blanc»

Эта футуристическая конструкция - совместный проект архитекторов из Японии и Средиземноморья.

13. Проект «Eco Tower»

Проект Eco Tower рассчитан на то, чтобы соединить городской стиль и природу в жилом комплексе.