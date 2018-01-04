День «H»: Как Швеция за одну ночь перешла на правостороннее движение 1 4.01.2018, 13:06

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Швеция «дотерпела» аж до 1967 года, когда на тысячу жителей приходилось более двух сотен автомобилей.

Сейчас практически вся Европа имеет привычное нам правостороннее движение транспорта. Из Беларуси мало кто доезжает на своей машине до «левосторонних» стран, поэтому автомобильные путешествия для нас не составляют трудностей в плане ПДД. Сегодня уже мало кто помнит, но некоторые страны Европы (в том числе континентальной) имели «английскую» схему автомобильного движения. Венгрия, Австрия, Португалия и Швеция когда-то были «левосторонними», что кроме всего прочего связано (не удивляйтесь) с противостоянием наполеоновской армии. Венгрия, Австрия (частично) и Португалия перешли на правостороннее движение еще в те времена, когда количество машин на улицах было минимальным, поэтому «рокировка» не вызвала трудностей. А вот Швеция «дотерпела» аж до 1967 года, когда на тысячу жителей в крупных городах приходилось более двух сотен автомобилей. 3 сентября 1967-го местные водители (да и пешеходы) запомнили на всю жизнь. Это был день «H» (Höger — это «право» по-шведски), пишет onliner.by.

О проблеме заговорили еще в 1927-м

В Швеции еще до изобретения автомобиля было принято, что конные экипажи разъезжаются «левыми бортами» (т. е. было правостороннее движение). Впрочем, четкого закона не существовало, да и проблем особых не было — интенсивность движения и скорость повозок позволяли разъехаться всем даже вечером 30 декабря. Первые автомобили поехали по стране уже слева. Корни этого действительно уходят глубоко в историю и связаны с Французской революцией, Наполеоном и другими факторами. Не будем сильно углубляться и перенесемся в 1927 год. Именно тогда в Швеции впервые заговорили о необходимости перейти на правостороннее движение, которым пользовались все соседи: Дания, Финляндия и Норвегия.

Стоит ли говорить, что при пересечении шведских границ автомобилисты испытывали серьезные трудности. Особенно те, кто покидал страну нечасто. И если основные магистрали имели соответствующие развязки, меняющие местами полосы движения, то в крохотных пограничных переходах между Швецией и Норвегией порой даже не была обозначена граница. То есть водители сами должны были перестраиваться на встречную полосу, не прозевав при этом момент въезда на территорию другой страны. Смена полос движения на границах становилась причиной десятков аварий ежемесячно.

Интенсивный рост автомобилизации в Швеции и в целом по Европе увеличивал масштабы проблемы. Но в конце 1920-х правительство посчитало, что переход на правостороннее движение — слишком затратная процедура, и идею об «инверсии» полос забросили, предложив водителям быть более внимательными на границах.

Машины в Швеции всегда были с левым рулем

Парадоксально, но более 90% автомобилей в самой Швеции были леворульными (т. е. предназначенными для стран с правосторонним движением). Значительную долю машин в стране занимали американские модели, и в США не собирались переделывать заводы под выпуск партий с правым расположением руля для такого маленького рынка, как Швеция.

Абсолютно все импортные автомобили в стране были леворульными — даже многие британские модели. Да и шведские производители продавали у себя на родине такие же модельные линейки, как в Норвегии, т. е. особо не переживая по поводу расположения «баранки». Тем более сами водители привыкли сидеть «не на своем месте».

Проблема стоимостью 340 миллионов долларов

С 1934 по 1954 год Риксдаг минимум семь раз возвращался к теме смены полос движения. В эти десятилетия автомобильные парки в Швеции и Норвегии многократно увеличились, и меняющиеся местами потоки транспорта на границах создавали целый коллапс. Еще одной проблемой стали опасные обгоны на загородных трассах. Как известно, левое расположение руля не позволяет водителю безопасно «заглянуть» на встречную полосу во время таких маневров при левостороннем движении.

В дело включились Северный совет и Совет Европы. Представители организаций выразили пожелание создать единую систему автомобильного движения для всей континентальной Европы. Эксперты выяснили, что переход на правостороннее движение обойдется Швеции в 340 миллионов долларов (эквивалентно нынешним 0,5 миллиарда долларов).

В 1955 году был проведен так называемый консультативный референдум, на котором 82,9% населения проголосовали против перехода на правостороннее движение. Тем не менее в 1961-м в Риксдаге заявили, что с каждым годом масштабы грядущей «дорожной революции» только увеличиваются, поэтому переход на общепринятое в континентальной Европе правостороннее движение транспорта уже был неизбежным.

10 мая 1963 года было официально объявлено о «4-летней готовности» к переходу, после чего началась подготовка к самой важной реформе в истории автомобильной Швеции. Парламент образовал целую Государственную комиссию по переходу на правостороннее движение (Statens högertrafikkommission, или просто HTK), которой поручили разработать и воплотить комплекс мер для безопасной смены полос на общественных дорогах. Дедлайн — 3 сентября 1967 года.

Трудности перехода

За четыре года выявилось огромное количество трудностей, связанных со сменой направлений движения в целой стране. Вся инфраструктура (к слову, достаточно развитая) была заточена под левостороннее движение. К революции были не готовы светофоры, знаки, разметка, пункты оплаты, даже придорожные кафе, съезды и заезды к которым были «левыми».

Но больше всего вопросов вызвал общественный транспорт. Мало того что все остановки были расположены слева по ходу движения и далеко не всех их можно было оставить для новой схемы, так еще и все автобусы в стране были оборудованы пассажирскими дверями только с левой стороны. Для решения этой проблемы почти все такие транспортные средства получили дополнительные двери справа. Те, что остались «леводверными», были проданы в Пакистан.

Подготовка страны

HTK, щедро тратя государственный бюджет, четыре года разрабатывала различные меры по подготовке страны к переходу на «зеркальное» движение по полосам. Как уже говорилось выше, автопарк, за исключением общественного транспорта, был готов — большинство машин в Швеции всегда были леворульными. Дело оставалось за инфраструктурой и самым главным — информированием людей. Ведь знаки, разметка, светофоры и прочее — это дело простое. А вот заставить миллионы людей мыслить «зеркально» в и без того опасном процессе дорожного движения — куда более трудоемкий процесс.

Было задействовано все. Школы, общественные организации, телевидение, радио, газеты и журналы… НТК объявила конкурс на лучшую «правую песню», где победила композиция «Держи вправо, Свенссон» («Håll dig till höger, Svensson») группы Telstars. Ее крутили по радио, чтобы напоминать водителям о приближении дня Х. Точнее, дня «H». Начиная с октября 1966 года по телевидению периодически показывали программы с видеороликами, посвященными особенностям правостороннего движения. В автошколах поменялась программа. Водителям раздавали перчатки разного цвета: левая была красной, а правая — зеленой. Был выпущен 30-страничный буклет с подробной инструкцией по переходу.

Летом 1967 года на дорогах начали устанавливать новые знаки дорожного движения, которые завешивали черной тряпкой до сентября. Некоторые трудности вызвали односторонние улицы, которые пришлось переделывать, как и многочисленные перекрестки. В Стокгольме установили больше новых знаков, чем было старых. Водителей обязали отрегулировать фары, а желтую (как в США) разметку заменили на привычную для европейцев белую. К августу на дорогах все стрелки с направлениями движения были «правосторонними», но водителям велели «пока не обращать на них внимания». Кроме того, возле пешеходных переходов разместили надписи, призывающие людей, пересекающих проезжую часть, сначала смотреть налево. К сентябрю Швеция была готова поменять «лево» на «право»!

День «H» и его последствия

3 сентября в час ночи движение автомобилей в Швеции полностью остановилось (за исключением машин различных служб). Запрет действовал до шести утра. За это время дорожные службы расчехлили новые знаки, активировали необходимые светофоры, убрали атрибуты «левосторонней» дорожной инфраструктуры. Рук не хватало, и для «перевода» была привлечена армия. В крупных городах движение транспорта было закрыто более чем на сутки. В Стокгольме, например, выезжать на дорогу нельзя было с 10 часов утра 2 сентября до 3 часов дня 3 сентября.

Первое время после перехода в Швеции действовало дополнительное ограничение скорости (на 20—40 км/ч меньше привычной). На крупных перекрестках несколько дней дежурили регулировщики, указывая потокам верные направления движения. День «H» стал главной новостью для страны — все газеты пестрели заголовками и фотографиями «запутавшихся» перекрестков. Несмотря на подготовку и всевозможные способы информирования водителей, в Швеции случилось большое количество аварий. Все они были мелкими — в ДТП 3 сентября в стране не погибло ни одного человека. Как писали журналисты, «переход стал причиной помятых крыльев и задетого самомнения водителей».

Зато в первые месяцы после перехода на правостороннее движение аварийность в Швеции значительно снизилась. Связано это в первую очередь с тем, что водители были предельно внимательными и аккуратными. Позже количество аварий «вернулось» к показателям, существовавшим до 3 сентября, но у шведов больше не было проблем при пересечении границы, как и у гостей страны. Трамваи тоже поменяли направления движения и стали «правосторонними», а вот метро и поезда используют левостороннюю схему движения по сей день. В Швеции по-прежнему разрешено ездить на машинах с правым расположением руля, хотя их количество ничтожно мало. В мае 1968 года аналогичный день «H» устроили в Исландии.