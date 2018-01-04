Ученые обнаружили ранее неизвестную ветвь палеоиндейцев 4.01.2018, 22:27

Исследователи секвенировали геном девочки, которая жила на Аляске 11,5 тысяч лет назад.

Ученые секвенировали геном трехлетней девочки, которая была обнаружена на Аляске в 2013 году, и установили, что он не соответствует ни одной из двух известных ветвей переселенцев в Америку, сообщает zn.ua.

Ученые, основываясь на результатах генетических исследований и археологических находках, полагают, что люди современного типа вышли из Африки около 100 тысяч лет назад и постепенно освоили Евразию, затем, примерно 40 тысяч лет назад, Австралию и острова вокруг нее, а затем, пройдя через Сибирь, дошли до края Азии.

Принято считать, что на Аляску люди попали, перейдя обмелевший в конце последнего ледникового периода Берингов пролив не ранее чем 22−23 тысячи лет назад и примерно до девятого тысячелетия до н.э. оставались на севере. До сих пор было известно о двух группах палеоиндейцев (первых переселенцев в Америку) в Аляске, северной и южной.

Сравнив ДНК берингийцев с ДНК современных индейцев и ранее секвенированной ДНК древних жителей Аляски, ученые обнаружили, что берингийцы генетически ближе к современным индейцам Северной Америки, чем азиатские и европейские предки последних. Анализ генома девочки из Аляски также позволил разрешить старую проблему о количестве миграций в Северную Америку. До сих пор ученые не знали, разделились ли северная и южная группа еще до перехода через Берингию, или уже в Америке.

Девочка из долины реки Танан принадлежала к группе людей, обособившейся от общего предка палеоиндейцев до разделения северной и южной групп, но после того, как общий предок всех трех популяций отделился от популяций людей, с которыми вместе проживал в Евразии. Эти заключения привели ученых к выводу о том, что переход через Берингию состоялся всего один раз, а все последующие разделения палеоиндейцев происходили на территории Северной Америки.

Отделение будущих палеоиндейцев от их сибирских родственников произошло, по мнению авторов работы, около 36 тысяч лет назад вследствие очень ограниченных и локальных контактов жителей дальнего северо-востока Евразии с другими популяциями людей.

Эти контакты прекратились около 25 тысяч лет назад, вероятно, из-за резкого изменения климата, приведшего к полной изоляции будущих переселенцев и началу миграции на восток.