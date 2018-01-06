В Дубае откроют самый высокий в мире отель 6.01.2018, 16:59

Высота отеля - 356 метров.

В Объединенных Арабских Эмиратах построили самый высокий в мире отель. Высота нового 75-этажного здания - 356 метров. The Gevora hotel всего на один метр выше предыдущего рекордсмена - отеля JW Marriott Marquis, который также расположен в Дубае, пишет newsru.com.

Отель The Gevora расположился на улице Шейх Заед, популярной у туристов благодаря соседству с множеством торговых центров. Фотографии, размещенные на странице отеля в Instagram, дают представление о внутреннем убранстве роскошной гостиницы. В интерьере много золота, а с крыши открывается потрясающий вид на город.

Гостей планируют размещать в 528 номерах, расположенных на 75 этажах башни. Также в The Gevora Hotel есть бассейн, джакузи и спа-салон, четыре ресторана с восточной и средиземноморской кухней. Самый высокий в мире отель обещают открыть уже в ближайшие три месяца.

Самое высокое здание в мире также расположено в Дубае. Открытый в 2010 году небоскреб Burj Khalifa имеет высоту 828 метров. Но уже в 2016 году власти ОАЭ заявили, что в Дубае началось строительство еще одного небоскреба, который станет на 100 метров выше нынешнего чемпиона. Планируется, что к окончанию строительства в 2020 году башня The Tower достигнет 928 метров в высоту.