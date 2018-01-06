Адриано Челентано исполняется 80 лет 6.01.2018, 17:20

Адриано Челентано

ФОто: global look press

С именем легендарного артиста связывают целую эпоху в итальянской музыке.

Легендарный итальянский певец, композитор и актер Адриано Челентано отмечает в субботу, 6 января, свое 80-летие. Сам юбиляр, давно ведущий затворнический образ жизни, никаких громких празднований не обещает и вообще вряд ли использует круглую дату как повод для личных публичных появлений. Поклонникам придется довольствоваться посвященными ему программами и ретроспективными показами, которые запланировали итальянские каналы, пишет newsru.com.

Молледжато, как его прозвали за своеобразную манеру двигаться на сцене - как на пружинах (итал. - molleggiato), давно стал одним из самых больших затворников. В последний раз он появлялся в телеинтервью в одном из ток-шоу в 2015 году. В 2012 году после долгого перерыва он принял участие в популярном фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, после чего дал большой сольный концерт в "Арена ди Верона". До этого на сцену с живыми выступлениями Челентано не выходил 18 лет.

Однако все это время он не прекращал активно работать, регулярно выпуская диски. Последний из них - Le migliori ("Лучшие") 2016 года, записанный из старых и ранее не звучавших композиций вместе с близкой подругой, коллегой по цеху и другой затворницей итальянского шоу-бизнеса Миной (Мина Анна Маццини), стал платиновым.

С именем Челентано связывают целую эпоху в итальянской музыке, часто называя артиста революционером или бунтарем, привнесшим на Апеннины рок и ставшим предвестником рэпа. Только в прошлом году Челентано отметил другую круглую дату своей карьеры - 60-летие с момента первого выступления. Это произошло 18 мая 1957 года на сцене Ледового дворца его родного Милана, где он принял участие в первом итальянском фестивале рок-н-ролла. Со своей первой группой Rock Boys 19-летний Челентано победил в этом конкурсе, открывшем ему дорогу на другие площадки, включая Сан-Ремо, где он впервые выступил спустя четыре года, в 1961 году.

Молодой человек нес тогда срочную военную службу, и увольнительную ему подписывал лично министр обороны, пост которого на тот момент занимал не менее легендарный политик Джулио Андриотти. Дебютная композиция Челентано Ventiquattromila baci ("24 тысячи поцелуев") не заняла первого места, но стала лидером хит-парадов, как и все последующие песни, представляемые исполнителем в Сан-Ремо. Несмотря на неоднократное участие, победить ему удалось лишь один раз - в 1970 году, на 20-м фестивале с песней Chi non lavora non fa l'amore ("Кто не работает, тот не любит"), исполненной вместе с верной спутницей, супругой, партнером Клаудией Мори, которая выступает его продюсером.

Свою кинокарьеру Молледжато продолжил недавно в мультипликации, навсегда спрятавшись за анимационным персонажем. Как сообщается на сайте основанной им звукозаписывающей и продюсерской компании "Клан Челентано", лента "Адриан" из 13 серий должна выйти в этом году. Челентано выступил ее автором и режиссером. Как следует из размещенного трейлера, Адриан - супергерой с иконографической внешностью Челентано, мультфильм снят в стиле комикса.

О подготовке этого проекта сообщалось еще в 2011 году, и первоначально он анонсировался как 26-серийный фильм. Символичной представляется и последняя фраза трейлера "Адриана": "Если меня ищут, это означает, что пока меня не нашли", что оставляет мало надежд на то, что Челентано порадует своих поклонников личным появлением. Зато благодаря мультфильму 80-летний рокер увековечил себя в виде вечно молодого бунтаря.

В середине декабря Челентано написал небольшую заметку в Corriere della Sera, в которой поделился своими размышлениями о смысле молитвы "Отче наш".