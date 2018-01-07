«Не хлопайте в ладоши на улицах Беларуси» 1 7.01.2018, 17:20

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Британский таблоид дает советы туристам, едущим в Беларусь.

The Daily Mail — британское издание, бумажная версия которого имеет почти 1,5-миллионный тираж, собрал советы для туристов со всего мира, передает «Радыё Свабода».

Источником советов стал раздел портала Quora, где участники собирают ответы на вопрос «Чего категорически нельзя делать, посещая твою страну».

Здесь советуют не дарить букет из четного количества цветов в России, снимать обувь перед тем, как войти в дом в Японии, и не отказываться от чая в Ирландии.

Что касается Беларуси, то издание выбрало совет «не хлопать в ладоши на улицах».

«Вас посадят в тюрьму», — цитируется в публикации высказывание одного из участников со ссылкой на опыт «молчаливых протестов» 2011 года. Тогда люди собирались на главных площадях в разных белорусских городах и молча хлопали в ладоши. Акции жестко преследовались правоохранительными органами.

В сообществе о Беларуси также задают вопросы типа: «Почему Беларусь такая страшная?», «Похожа ли Беларусь на Северную Корею?», «Беларусь социалистическая, коммунистическая или капиталистическая?» и другие.