В Минске с аншлагом прошел рождественско-семейный концерт Змитера Войтюшкевича 1 8.01.2018, 11:08

Музыкант исполнил песни на рождественскую тематику на слова Владимира Некляева, Рыгора Бородулина, Алеся Камоцкого.

Известный белорусский бард Змитер Войтюшкевич дал рождественский концерт, пригласив спеть с ним группу NAVI и многих детей, посетивших мероприятие. Выступление рекламировалось как мероприятие для всей семьи, пишет novychas.by.

Вечером 7 января Минский ДК Шарко просто трещал по швам: был полный партер и даже почти заполненый балкон. Среди посетителей - поэт Владимир Некляев с женой Ольгой, семья журналистов и общественных деятелей Глеба Лободенко и Татьяны Шапутько, экс-посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон, ведущая курсов «Мова нанова» Алеся Литвиновская и другие.

Много людей пришло в одежде с национальным орнаментом, одев так же и детей. Змитер Войтюшкевич призывал приходить на концерт семьями, поэтому в зале детей было очень много, что непривычно для «взрослых» концертов. Постоянным посетителям обещали скидки на следующее мероприятие, нужно было лишь заполнить анкету на выходе.

Войтюшкевич исполнял песни на рождественскую тематику на слова Владимира Некляева, Рыгора Бородулина, Алеся Камоцкого. Несколько песен впервые прозвучали в концертном исполнении. Несколько раз Войтюшкевич приглашал на сцену детей, подпевать и подтанцовывать.

Выходила также группа NAVI, исполнившая вместе с Войтюшкевичем песню «Я люблю бярозку» на слова Адама Русака. Завершился концерт песней «SOS» по просьбе сына организатора, Дмитрия Бескоровайного.

Владимир Некляев поделился впечатлениями: «Сегодняшнее выступление Змитера Войтюшкевича действительно рождественское, праздничное. Было очень уютно, в первую очередь из-за того, что зал не просто сидел, заплатив за билеты, а участвовал. Все было по-белорусски, по-семейному. Очень хорошо работали музыканты. С учетом малого количества времени на репетиции, я полагаю, программа удалась, и в лучшем зале, с лучшей акустикой будет звучать еще лучше. Поздравляю всех, кто был на этом концерте. Кто не был - тоже поздравляю с Новым годом! Жыве Беларусь!».