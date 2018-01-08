На сайте «Куфар» продают пропавший витебский «нулевой километр» 4 8.01.2018, 15:44

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Просят за витебскую достопримечательность - 1000 долларов.

Витебский знак «нулевой километр», который исчез несколько лет назад, продают через известный сайт «Куфар», пишет vkurier.by.

Знак был установлен на площади Победы в 2001 году перед «Славянским базаром» по инициативе комитета по автомобильным дорогам Беларуси. В 2009 году во время реконструкции площади знак исчез.

И вот спустя восемь лет нижняя часть знака нашлась на сайте «Куфар».

Просят за витебскую достопримечательность 2000 рублей (около 1000 долларов). Объявление о продаже появилось 7 января. Продавец не рассказал, откуда у него часть витебского памятника. Но он добавил, что по поводу покупки к нему уже обращались.