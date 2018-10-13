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Возродится ли в Беларуси художественное стекло мануфактур князей Радзивиллов?

  • 13.10.2018, 21:41

Мастера из Налибок затмевали даже именитых стекольщиков из Богемии.

Саксонский курфюрст и великий князь литовский Август Сильный много средств израсходовал для создания знаменитого мейсенского фарфора. А вот князья Радзивиллы  решили поразить мир удивительным художественным стеклом. Начало промысла было положено в Налибоках, где с 1717 года стала работать стекольная мануфактура.

 

Изделия этого княжеского предприятия до сих пор удивляют изысканной обработкой и тонким вкусом. С налибокскими графинами, бокалами, кубками порой не могли равняться в качестве и красоте отделки изделия стекольщиков из Богемии. Княжеская мануфактура поставляла посуду не только к столу  литвинских магнатов, роскошью соперничавших с французскими королями, но и вывозилась в Германию, в Голландию, в Англию. Там, конечно, было  в достатке  местной стекольной продукции, но все равно литвинское художественное стекло успешно выдерживало конкуренцию в Европе.

Стекольное производство в литвинских землях имело настолько устойчивый спрос, что через два десятилетия была построена еще одна мануфактура   в Уречье (теперь Любанский район Минской области Беларуси). Как и в Налибоках, мастера Уречского завода широко применяли гравировку по стеклу, использовали орнаменты с растительными мотивами.

Для получения стекла высокого качества мастера Радзивиллов  использовали богатые местные ресурсы. Основой для промысла стала Налибокская пуща, в которой успешно развивалось производство поташа. Крестьяне брали подряды на выжигание лесных угодий, получая сотни тонн пепла (из него и делали поташ).

Требовался опыт искушенных в стекольном деле знатоков. И таких людей агенты Радзивиллов завербовали в Германии и Чехии. Кстати, литвинские князья тут ориентировались на методы курфюрста Августа Сильного. Тот покупал секреты фарфора везде, где только мог. Иногда агенты августа даже похищали специалистов, которых прятали потом в крепостях поблизости от Дрездена.

 

Так и в Налибокскую мануфактуру Радзивиллы привлекли мастеров с европейскими именами. Знаток варки богемского стекла Константин Фремель  обеспечил прозрачность стекла. Он забраковал местный песок, который годился только для варки зеленого  бутылочного стекла. Песок приходилось завозить из Франции и Чехии.

 

Технологический процесс изготовления налибокского стекла таил немало секретов. Требовалось точно соблюдать пропорции смешивания поташа, песка и красителей. Мастер готовил смесь по известным и проверенным им на деле рецептам. Для варки существовали громадные тигели. Добивались удивительной прозрачности стекла, в котором не должно было быть ни единого, даже самого крохотного пузырька воздуха.

 

Мастера украшали розовые, рубиновые и прозрачные бокалы, графины и кубки накладками из драгоценных металоов, оправляли стекло в слоновую кость или  редкие породы дерева. Зарубежный опыт служил для налибокских мастеров отправной точкой, а успех во многом обеспечивался собственными разработкками, которые хранили в большой тайне.

 

Знатоки декоративно-прикладного искусства начала 18 столетия отмечали, что литвинское художественное стекло не копировало слепо французские и чешские аналоги. Налибокская мануфактура создала свою школу отменных рисовальщиков, которые украшали посуду прекрасно исполненными сценами из жизни шляхты, надписями с поучениями и советами. Поддеживая высочайшее качество изделий стекольных мануфактур, князья Радзивиллы преследовали не только коммерческий интерес. Они рассматривали развитие промысла в Налибоках еще и как способ заявить о своем могуществе всему миру. Это была как бы одна из форм  борьбы за позитивное общественное мнение. Славу ведь можно было завоевать не только на поле брани, но достижениями искусств и ремесел.

 

Раздел Речи Посполитой и политические потрясения конца 18-го столетия нанесли мощный удар по стекольному промыслу Радзивиллов. Их мануфактуры в середине 19 века стали утрачивать былую известность, не выдерживали ценовой борьбы на рынке. Все меньше изделий стало продаваться в Российской империи, в Европе. Этому способствовала экономическая политика царских властей, которая   направлялась на поддержку российского частного капитала. Российским стекольным заводам не нужны были конкуренты в западных губерниях, где с приходом колониальных властей экономика все больше и больше приходила в упадок.

 

Ныне от громадного количества выпущенного радзивилловскими заводами художественного стекла остались считанные единицы. Раритеты хранятся в музеях Львова, Петербурга, Варшавы, Кракова. А вот в Минске и в других городах Беларуси, как отмечают знатоки,  полюбоваться налибокским стеклом вряд ли удастся.

 

К сожалению, былые традиции стекольного производства мастеров из Налибок сегодня прочно утеряны. Их восстановить практически невозможно. В этом смысле саксонцам из Мейсена повезло куда больше, ведь местный  фарфор и поныне  высоко ценится на мировом фарфоровом рынке.


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