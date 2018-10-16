Петрухин и Кабанов получили по пять суток за участие в митинге «Нет - заводу АКБ!» 1 16.10.2018, 15:45

Сергей Петрухин

Еще один участник протеста Роман Кисляк из ИВС попал в больницу.

В Бресте 16 октября продолжились суды над участниками митинга против строительства аккумуляторного завода. Власти болезненно отреагировали на воскресный протест, когда на площадь Ленина областного центра вышло около 120 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

В результате 14 из них были задержаны. Позже из РОВД отпустили троих несовершеннолетних.

Суд Ленинского района рассматривал административные дела блогеров Сергея Пeтрухина, Александра Кабанова и активиста Олега Вяловa, которые ходатайствовали вчера о заключении договоров с адвокатом. Они обвиняются в нарушении статьи 23.34 КоАП (организации или участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Судебное заседание началось в 14-30. Судья Сергей Калина сразу запретил фото и видео.

Александр Кабанов не отрицал свое участие в воскресном митинге на центральной площади Бреста. На заседании выступил свидетель-милиционер Павел Ружинский.

В результате судья приговорил Александра Кабанова к пяти суткам ареста за нарушение статьи 23.24 КоАП. Аналогичное решение было принято в отношении блогера Сергея Петрухина.

Еще один из задержанных после акции 14 октября, правозащитник Роман Кисляк попал из изолятора временного содержания в больницу по причине высокого давления. Суд над ним перенесен на 18 октября.

Напомним, всего вчера суд Ленинского района Бреста рассмотрел 7 административных дел: 6 участников митинга получили штрафы, а в отношении одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича применили административный арест на 5 суток.