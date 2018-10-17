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В древней болгарской столице установят бюст Янке Купале

  • 17.10.2018, 7:59

Памятник классику появится в Музее кириллицы.

Бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы планируется открыть в 2019 году в Музее кириллицы в древней столице Болгарии городе Плиска.

Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БелТА.

Договоренности о проработке возможности установления бюста песняра посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич и директор литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович достигли с Кареном Алексаняном, который является основателем Музея кириллицы.


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