NYT: Исчезновение журналиста Хашкаджи связано с принцем Саудовской Аравии 17.10.2018, 9:45

Фото: AFP 2018, Ozan Kose

Один из подозреваемых часто сопровождал саудовского принца.

Пятеро человек, которых турецкая полиция определила как подозреваемых в деле об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает The New York Times.

В частности, по информации издания, один из подозреваемых, установленных турецкой стороной, часто сопровождал саудовского принца.

По данным издания, речь идет о человеке по имени Махер Абдулазиз Мутреб. Он, пишет NYT, был дипломатом, назначенным на службу в посольство Саудовской Аравии в Лондоне в 2007 году. Он много путешествовал с наследным принцем, предположительно, в качестве телохранителя.

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности саудовского принца, а пятый подозреваемый является судебным врачом и занимает руководящие посты в министерстве внутренних дел королевства и медицинских учреждениях.

Кроме того, по данным издания, по меньшей мере девять из 15 подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности, военных структурах или других министерствах.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.