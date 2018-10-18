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Алексей Навальный ответил генералу Золотову

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  • 18.10.2018, 14:47
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Алексей Навальный
Фото: AP

Политик дал главе Росгвардии неделю, чтобы тот явился на «дуэль».

Алексей Навальный вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на дебаты. Об этом он сказал в обращении, опубликованном в его блоге.

«Раз вы решили возрождать замечательные традиции, то знаете, что и вид дуэли, и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или Второго канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он.

Навальный дал Золотову неделю для ответа.


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