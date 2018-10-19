Стало известно, какой будет погода на выходных 19.10.2018, 13:52

1,044

В субботу погодные условия будет определять область повышенного давления.

В предстоящие выходные дни в Беларуси существенно похолодает. На следующей неделе установится по-осеннему сырая погода с дождями. Температурный фон приблизится к климатической норме, сообщает Белгидромет.

В субботу погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в более холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Температура воздуха минимальная ночью +1...7°С, местами воздух охладится до 0...-3°С, максимальная температура днем по республике составит +9...15°С.

В воскресенье температура продолжит понижаться. Ночью будет 0...+6°С, при прояснениях по северо-востоку республики -1...3°С, максимальная температура днем +6...12°С. Ночью и утром в отдельных районах, днем по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман.

22 октября ночью без осадков, днем по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -4...+3°С, по юго-западу страны +4...5°С, максимальная температура днем +6...13°С.