Пряничный домик на грани разорения 28 Владимир Халип

20.10.2018, 8:39

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Усадьба Лукашенко в Александрии-2

И никаких реальных способов пополнить казну нет.

Эти двое стояли перед пряничным домиком. И один уверял другого, что именно тут и родился. Но поверить в это было почти невозможно. Ухоженная лужайка. Старательно подстриженные кустики. Белые ставенки. Аккуратно вымощенные дорожки. И такая же вылизанная деревенька по ту сторону забора. Совершенно пустая – постаралась охрана.

Путин потрогал недоверчиво кору старого дерева – не ожидал увидеть что-то естественное в этом стерильном заповедничке. Возможно, мемориальной затее союзника позавидовал даже. Подобными домиками отмечены на века места появления на свет товарищей Мао и Ким Ир Сена. И вот этот тоже втерся уверенно в их памятный ряд. А у него, пламенного сторонника многополярного мира, ничего подобного нет. Обидно!

Потом они отведали драников. Запили водой из криницы. И удалились в поля. Больше их никто не видел.

А грандиозный Форум регионов России, который и собран-то был в Могилеве по случаю высочайшего визита двух закадычных союзников, набирал размах и неукротимую силу. Только теперь уже сам по себе. Бравые регионалы старательно надували изрядно потрепанный шарик интеграции. Губернаторы оглашали количество заключенных и предполагаемых договоров. Все настойчивей звучала итоговая цифра – 500 миллионов. Почему-то не рублей, здешних или соседских, а долларов. Конечно, вожделенная цифра пока еще только в проекте. Но со временем, когда пресловутый рак на горе подаст сигнал свистком, намеченный показатель будет достигнут.

О том, что реально стоит за этими цифрами, пламенными заверениями в административной дружбе и чиновничьими откровениями в буфете, поведал губернатор Тульской области. «Да, у Тульской и Могилевской областей нет общей границы. Но разве это что-то значит?» И тут же развернул вдохновляющий план интеграции. В его области решено выращивать белорусский картофель. А в Беларусь они будут поставлять уже картофельные хлопья. И нетрудно представить, какая удивительная жизнь закипит под сенью этого грандиозного плана.

И даже правитель, в то радостное утро еще не настроившийся на лирическую тему родного агрогородка, уверенно рапортовал высокому собранию о личных достижениях на этом направлении. «Наконец-то в канун Форума мы договорились о том, как будут развязываться наши проблемы». Вот радость-то какая – они договорились!

Однако российский министр энергетики начисто испортил светлую минуту простой кремлевско-дроздовской радости. Объявил там в Москве, что введен запрет на поставку в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, да еще и сжиженного газа, до конца 2019 года. А ведь нефтяная составляющая нашей уникальной экономики – это 40 процентов валютного экспорта. Вот так из-за одного неосторожного движения какого-то чиновника сдулся и скукожился давний миф о братской дружбе двух народов и их уникальных лидеров. Как говорят в кругах своеобычных, от нашего стола – вашему столу.

И надо же было этот трюк приурочить именно к Форуму, который, по мнению его организаторов, удался на все сто. Да еще когда Путин приехал – выступить с речью и взглянуть еще раз на собеседника, к которому так привязался после разговоров в Сочи. А тут – бац! Какая-то нефть. Какие-то отдаленные угрозы. Ясное дело, что еще и не такой запрет может последовать в любой момент. А по сути – ничего особенного. Просто правителю еще раз напомнили, кто есть кто.

Путин с ним встречается за какой-то месяц третий раз. Просто так? А может быть, он очень озабочен тем, как будет проходить между областями Тульской и Могилевской обмен пучка петрушки на пучок морковки. Процесс настолько важный, что человек, наделенный безграничной властью, бросает все и уже спешит лично проследить замысловатую схему превращения петрушки в эквивалент морковки. Каждому понятно, что подобные вопросы решаются всегда на высшем уровне. Интеграция – дело не простое.

Холодная война набирает темп времен давно прошедших. России с ее неукротимыми имперскими амбициями позарез нужен выход на границу с Евросоюзом. После облома с Украиной – лучше бы не слишком скандальный, без последствий. А тут – такой удачный вариант. Союзная держава, ОДКБ и прочие хитрые ловушки. Все та же Калининградская область на правом фланге. И Сувалкский коридор соблазнителен до крайности. А потому не обязательно начинать с зеленых человечков. Можно первым эшелоном запустить контингент отборных бюрократов. И почти забытый союзный договор наполнить заново конкретным смыслом.

Тем более, что бежит навстречу с распростертыми объятиями странный человек, наделенный высшей властью. У него денег нет – он готов на все. Поиздержался. Весь в долгах. Только в следующем году надо выплатить три с половиной миллиарда долларов. А где их взять? Вот и радуется простодушно даже какому-то остатку старого кредита, который после долгой проволочки наконец-то перечислили. Местное телевидение который день трубит о неслыханной щедрости союзника. Это же надо – двести миллионов!

Вот только где взять недостающую сумму? Как ни крути, а придется снова идти на поклон все туда же. Но правителю почему-то кажется, что предельная услужливость, переходящая в мелкую лесть, непременно должна принести искомые дивиденды. А потому он совершает какие-то странные поступки. Пугает соратников неизбежностью вхождения в состав другого государства. Или обещает вдруг раздать народу семь миллионов пулеметов и автоматов. Принимая нового российского посла, начал убеждать того, что Путин никогда не предлагал белорусам войти в состав России. Странная забывчивость.

Разве не его, интегратора и гаранта, в августе 2002 года все тот же Путин пригласил в Кремль и без лишних церемоний заявил, что политические элиты вполне созрели для реального объединения России и Беларуси. Предложил с этим не медлить. И уже в мае следующего года провести референдум по объединению, а в декабре 2004 года и выборы главы единого государства. Оказалось, что у Путина уже заготовлены три вопроса на тот вожделенный референдум.

Особенно красноречив был третий. «Согласны ли вы на объединение России и Белоруссии и создание единых органов власти единого государства на основе Конституции Российской Федерации?»

И что же, сегодня, когда Россия даже и не скрывает своего намерения вернуться к советским границам 1941 года, Путин откажется от того старого замысла? Тем более, что заметно постаревший и до крайности поиздержавшийся союзник встречает его в Могилеве угодливой фразой: «Рад приветствовать вас на этом клочке, можно сказать, русской земли».

Это что еще за новости? Когда город с величественной ратушей стал каким-то «клочком», да еще чужим?

Бессмысленно задавать какие-то вопросы. Режим на грани разорения. И никаких реальных способов пополнить казну нынешняя команда пока не видит. А потому в подобных случаях включается неодолимое желание услужить богатому соседу. Люди, пришедшие во власть случайно, ниоткуда, просто уверены, что рабская покорность и убогая лесть окупятся непременно. И правитель, унижающий страну, не сомневается, что народ его поймет. Оценит усилия. И все ему простит.

Пустые надежды. Не оценит. Не простит.

Владимир Халип, специально для Charter97.org