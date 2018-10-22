Власть пошла на обман из-за протеста в Слуцке 7 22.10.2018, 11:14

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Бульдозер для сноса исторического здания пригнали на заре.

В Слуцке в понедельник на рассвете начали снос здания XIX века. Один из немногих, пусть и неофициальных памятников архитектуры сносят, так как ремонтировать его «нецелесообразно». По документам здание датировано 1946 годом, однако историки уверяют, что оно построено в XIX веке, и приводят ряд убедительных аргументов, пишет tut.by.

Неравнодушные случчане, которые пытались отстоять здание и грозились «лечь под бульдозер», не рассчитывали, что бульдозер придет на заре.

Люди, требовавшие сохранить здание, просто не успели. Но вызвали милицию, так как уверены, что здание сносят незаконно.

Сотрудник милиции отправился искать того, кто руководит сносом, тем временем три машины со старинным кирпичами покинули центр города.