Верните народу его деньги! 23.10.2018, 9:16

Карикатура: cartoon.kulichki.com

Есть способ, как заставить государство это сделать.

В Беларуси сложилась парадоксальная ситуация: в реальности многие граждане не доживают до пенсии, и это число будет расти с повышением пенсионного возраста. При этом люди платят всю жизнь взносы в ФСЗН. В результате для многих эти накопления просто «сгорают». Данная проблема касается не только пенсионных отчислений, но и других выплат, совершаемых в пользу государства.

Куда деваются деньги граждан? И есть ли возможность заставить государство работать в обратном направлении и возвращать гражданам выплаты, неиспользованные по целевому назначению?

На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и лидер предпринимателей из Барановичей Николай Черноус.

- По официальным данным средняя продолжительность жизни в Беларуси в 2017 году достигла 74,3 года. Правда ли это? Давайте обратимся к «народной статистике»: сколько на самом деле в среднем живут белорусы и каковы их шансы дожить до пенсии?

- Цифра в 74 года – это ложь. Те, кто ее придумал, наверное, никогда не ходили на кладбище. А я, как и все нормальные люди, бываю там, чтобы навестить умерших родственников.

Властям нужно сходить на кладбище. Но они не пойдут туда – их просто занесут когда-то. При этом они проживут столько, сколько сами для себя пишут в статистических отчетах: 70-80, а то и все 90 лет.

А народ, который сегодня вкалывает каждый день – работой это назвать сложно – не доживет до пенсионного возраста. Тем более после его многократного повышения.

Нет, я все-таки хочу обратиться к властям: сходите на кладбище. Возможно, вы тогда заметите, что большей частью там сейчас лежат одни молодые. Если найдешь могилу человека в 60-70 лет – даже удивляешься.

Потому я бы в принудительном порядке организовал для властей экскурсии на кладбища.

- Получается, что все больше людей в Беларуси не получают пенсионных выплат, ради которых отчисляют государству часть зарплаты в течение всей жизни?

- Получается, так. И сегодня самым актуальным лозунгом должно быть: «Верните народу его деньги!». Будьте уже людьми: отдайте деньги, которые берете с людей и не используете по назначению. Ведь все равно все не отберете и с собой на тот свет не унесете.

Даже просто логически наша система является узаконенным обманом: человек всю жизнь выплачивал взносы в ФСЗН – а в итоге получает несчастные 800 рублей на похороны. Это разве нормальная плата за 45 лет труда?

- При этом, заметьте, власти постоянно напоминают об «огромной дыре» в ФСЗН. Куда, по вашему мнению, уходят эти деньги?

- Да не только эти, пенсионные, деньги! Ото всех людей в стране невидимыми ручейками стекаются в одно место огромные суммы. У Лукашенко все на учете – даже будущие налоги с младенцев. Все и стекается именно к нему. И лично он несет ответственность за то, куда это девается.

Повторю: это не только пенсии. Возьмите любое строительство: там вращаются бешеные деньги, а чтобы «процесс пошел», выплачиваются огромные откаты. Еще можно отследить, как это все идет на область, а из области – на Минск. И все. В Минске все «затухает», суммы растворяются. Но «большие люди» знают, куда на самом деле это пошло.

Все знают, что денежные потоки идут в эту «яму», в Дрозды. Не только пенсионные – все деньги идут туда. Яма.

- Вы предприниматель. Ваши коллеги не понаслышке знают, как падко государство на любую возможность собрать «дань». А были ли случаи, чтобы государство возвращало деньги вам или вашим знакомым?

- Добровольно – нет. В обратном направлении эта система не работает. Вот если вы что-то должны – тогда пожалуйста. Из-под земли достанут. У родственников отберут.

А чтобы вернуть в обратном направлении – надо брать их за горло. Одна знакомая, чтобы вернуть около $800, потратила четыре года. Но так сможет не каждый.

Могу рассказать о себе: мне, как предпринимателю, удавалось вернуть деньги от государства дважды. Все это было лет 10 назад. Для этого пришлось дойти до хозяйственного суда. И второй раз я действовал через суд – после того, как «депутаты» повысили базовую величину и привязанные к ней выплаты для ИП.

- Почему государство действует только в одну сторону – отнимая у людей? Даже в Китае решили снизить налоги с граждан в интересах развития экономики. Почему наши власти не запрограммированы на такие решения?

- Развитая экономика – невыгодна для Лукашенко. Если люди заживут на уровне европейских стран – у них появится и европейское самосознание, и политические требования.

Чтобы народ ел икру наравне с власть придержащими – это же страшный сон для Лукашенко.

Для руководства страны более удобна модель восточной деспотии. Чтобы они сами ели икру, а народ – похлебку. Ведь если барана постричь, он, чтоб не сгореть, ищет тень. И уже ни о чем больше не заботиться. Так и здесь. Нищий народ выгоден Лукашенко.

- Вы сказали, что «верните деньги народу» должно быть самым актуальным лозунгом. А можно ли добиться от государства возврата этих сумм?

- Можно. Я даже знаю, как добиться возврата этих денег.

Если бы в каждом райцентре было человек 100 активных и бескомпромиссных людей, которые бы объединились ради достижения справедливости – им бы удалось раскачать «молчаливое большинство» в каждом из городов. Потому что настроения у людей протестные.

Помните, как было с декретом о «тунеядстве»? Власти получили отпор – и замолчали. Так же надо действовать и в этом случае. Ведь поводом более чем достаточно: не только повышение пенсионного возраста, но и «копеечное хамство» в виде поднятия цен на бензин каждую ночь с субботы на воскресенье, да и других несправедливостей хватает.

Ведь власти сами же показали, что они боятся: повышают цены на топливо скрытно, ночью, по копеечке… Так чего нам бояться тех, кто и так напуган? Не понимаю этого…

При желании – все можно вернуть. Все, что государство забрало.

Повторюсь, что протестные настроения очень сильны. Я торгую в Барановичах на центральном ряду, и каждый раз слышу «пожелания» людей в адрес Лукашенко и его окружения. «Чтоб он подавился!» - это самое мягкое из того, что я могу воспроизвести.

Социальный взрыв будет. Люди очень бескомпромиссно настроены против власти. Подумайте сами: реальные зарплаты у большинства – это 200-300 рублей. Эта система треснет. Она не может не треснуть. И тогда они народу все отдадут – по полной. Я первым выйду, чтоб отдали.