Лукашенко на встрече с Порошенко повторил фейк о «150 тысячах украинских беженцах в Беларуси» 21 26.10.2018, 14:06

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Диктатора снова поймали на лжи.

Cегодня в Гомеле проходит Форум регионов Беларуси и Украины. Специально на это мероприятие прибыл президент Украины Петр Порошенко.

Лукашенко во время встречи с главой Украины заявил:

"Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", - отметил диктатор. Лукашенко привел данные, что всего из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек, некоторые уже возвращаются обратно, сообщает БелТА.

По данным Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, на протяжении 2014-2015 годов за статусом беженца или «за дополнительной защитой» обратились 1642 гражданина Украины. Из них только 1 гражданин Украины получил официальный статус беженца.

Временный (на год) или постоянный вид на жительство за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года в Беларуси получили 35157 граждан Украины. Это преимущественно трудовые мигранты.

И даже сведения о количестве трудовых иммигрантов из Украины не приближают нас к заветной цифре в 150 000. Судите сами: 2014-й — 17 778 человек, 2015-й — 14 045, 2016-й — 6 348, первое полугодие 2017-го — 3 489.

Получается, что Лукашенко соврал, кстати, он и ранее использовал эту цифру в своих выступлениях.