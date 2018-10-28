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Видеофакт: В Гомеле эвакуатор сбил откидным упором пешехода

  • 28.10.2018, 21:36

В кабине находился и инспектор ДПС.

На днях в Гомеле произошло необычное ДТП: пешехода сбил откидной упор автоэвакуатора, пишет gomel.today.

Инцидент произошел недалеко от перекрестка проспект Космонавтов — Полесская.

Скорее всего водитель не закрепил выдвижной упор, что привело к аварии: упор отскочил в сторону и буквально снес с ног пешехода.

По предварительной информации, пешеход получил телесные повреждения, однако насколько серьезны травмы на данный момент не известно.

В кабине (не за рулем) находился и инспектор ДПС, сообщают tut.by читатели.


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