Видеофакт: В Гомеле эвакуатор сбил откидным упором пешехода 28.10.2018, 21:36

В кабине находился и инспектор ДПС.

На днях в Гомеле произошло необычное ДТП: пешехода сбил откидной упор автоэвакуатора, пишет gomel.today.

Инцидент произошел недалеко от перекрестка проспект Космонавтов — Полесская.

Скорее всего водитель не закрепил выдвижной упор, что привело к аварии: упор отскочил в сторону и буквально снес с ног пешехода.

По предварительной информации, пешеход получил телесные повреждения, однако насколько серьезны травмы на данный момент не известно.

В кабине (не за рулем) находился и инспектор ДПС, сообщают tut.by читатели.