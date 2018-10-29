Американские ученые назвали лучшее природное средство для похудения 3 29.10.2018, 14:05

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Команда специалистов провела специальное исследование.

Команда американских ученых называют петрушку лучшим средством для похудения, которая не имеет негативных побочных эффектов, пишет orthodox.od.ua.

Ученые из США утверждают, что петрушка является самым эффективным природным средством для снижения массы тела. Медики рекомендуют измельчить петрушку в блендере и добавить к ней сок лимона, после чего полученную смесь смешать в стакане воды. Эффективно подобный напиток для похудения выпивать утром натощак.

По словам диетологов, петрушка работает как естественное мочегонное средство, которое может помочь избавиться от токсинов и избыточной жидкости в организме. Также петрушка поддерживает баланс сахара в крови, а содержание хлорофилла может способствовать снижению веса. Более того, петрушка содержит ферменты, которые улучшают пищеварение, что играют важную роль в похудении.