Пять «суперпродуктов» для здоровья глаз 29.10.2018, 17:13

Их употребление также увеличит продолжительность жизни.

По словам специалистов, их употребление не только поможет сохранить зрение, а и увеличит продолжительность жизни, пишет orthodox.od.ua.

С возрастом люди начинают видеть хуже. Более того, у них повышается риск развития таких опасных заболеваний глаз, как катаракта, глаукома и дегенерация желтого пятна. В связи с этим эксперты австралийской Ассоциации диетологов назвали пять «суперпродуктов» для здоровья глаз. Специалисты утверждают, что регулярное их употребление в комплексе с физическими нагрузками поможет не только сохранить здоровье глаз, но и увеличит продолжительность жизни.

Диетолог Софи Бертран проинформировала, что главными для сохранения хорошего зрения являются витамины А и С, омега-3 и антиоксиданты. Поэтому специалист считает, что средиземноморская диета является лучшей для сохранения здоровья глаз, так как одним из «суперпродуктов» для хорошего зрения есть именно рыба с высоким содержанием омега-3. Жирные морепродукты помогают «уберечь» глаза от дегенерации желтого пятна, ведущей к потере зрения. Также одним из «суперпродуктов», по мнению Софи Бертран, есть «лиственные» зеленые овощи. В них содержится много лютеина и зеаксантина, которые являются одними из самых важных каротиноидов для зрения.

Сохранить зрение поможет употребление яиц. Они являются источником антиоксидантов и витамина А, которые чрезвычайно важны для поддержания здоровья сетчатки. Еще одним «суперпродуктом» является зеленый чай. Он богат на катехины, которые помогают предотвратить риск заражения глаз. В топ-5 также вошли авокадо и морковь, которые специалисты рекомендуют употреблять каждый день.

Эксперты Ассоциации диетологов акцентируют внимание на важности физических упражнений. Кроме здоровой диеты, они рекомендуют уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это поможет продлить жизнь.