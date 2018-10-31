Cкандал в БРСМ: учительница рассказала, как детей загоняют в «лукомол» 2 31.10.2018, 13:22

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История в минской гимназии вызвалa негодование белорусов.

В редакцию «Свабоды» попало видео, снятое в одной из минских гимназий, где учащихся угрозами заставляют вступить в БРСМ. На момент публикации видео посмотрели более 242 тысяч раз. Ниже - реакции пользователей соцсетей на публикацию.

Юлия, учительница английского языка

«Работаю в школе много лет, вы не представляете, что мне пришлось выслушать, если не все дети в классе вступили в БРСМ. Я их хорошо понимаю, там верующие католические семьи, там строго без комсомола. Но в кабинете директора я сама вот такое выслушивала, как на видео, я предала родину, и все.... Все равно детям позволила не вступать».

Таксама вельмі пераканаўча расказвалі, што могуць быць праблемы (хз пра якія праблемы кажуць, нармальна скончыў школу і паступіў). Выдалі заявы, маўляў, запоўніце дома і заўтра здайце, хто хоча ўступіць. Зрэшты, усе выкінулі гэтыя паперкі як толькі выйшлі з кабінэту. — brydki i zly (@Kickomanius) 31 октября 2018 г.

Екатерина

«Когда я училась в университете, на первом курсе пришли из деканата и всех нас заставили написать заявление на вступление в БРСМ. Все 5 лет была тишина. А когда сдали выпускные экзамены и нужно было забирать документы, то нам их не отдавали, пока не выплатим все взносы за 5 лет. Сейчас я своему ребенку тоже не позволю вступать. Если она еще не там».

Алексей

«Обучался в Могилевском университете продовольствия, пришли, предложили вступить в БРСМ и профсоюз, в БРСМ - нет. Никто не настаивал. Сказали хорошо и все».

Артем, студент

«У нас в девятом заставляли вступить, угрожая тем, что не отдадут свидетельство о базовом образовании. Уже четыре года с тех пор прошло, за БРСМ не плачу, но куратор постоянно пугает и угрожает. Говорит, не будешь платить - завалят на дипломе».

Адзіны з класа адмовіўся ўступаць ў БРСМ, за гэта класуха была два месяцы без прэміі, а я з адзінай 6-й у атэстаце. Па геаграфіі, якую вяла класуха :) — Jakub (@hasid_) 31 октября 2018 г.

Мила

«Когда была на практике в школе, с 10-м классом, примерно в таком тоне разговаривали. Учительница обратилась ко мне, чтобы я поддержала, а я говорю "ну, я 4 курса отучилась и не вижу в БРСМ необходимости". Но после неудобной паузы учительница продолжила о сложности при поступлении, получении общежития и так далее.

На перемене сказала ученикам, что единственное отличие у меня от брсмовских - со стипендии деньги не отчисляют на нужды БРСМ».

Мне с гимназией повезло, никого не заставляли. Один или два раза пришли, спросили, хочет ли кто-нибудь, и всё. Немножко рассказывали о льготах при поступлении, но это как-то пофиг)



В универе тоже никого не заставляли (БГУ, журфак) 👍 — Gleb Lepeyko (@glepeykooo) 31 октября 2018 г.

Юлия Капулина

«Несколько лет назад точно так же загнали в БРСМ мою дочь, на основании того, что не возьмут в школу в 10-11 класс, а затем она не поступит в институт.

Но кто из руководителей признается, что так и есть? Совок в худших его проявлениях. А мы скоро начнем жить так, как живут в Северной Корее!»

В свое время сказали, что нужно обязательно вступить. Я ответила, что мои политические взгляды не соответствуют их организации. Попросили поговорить с родителями. Отец сказал, что если не отстанут, он придет и сам с ними разберётся. Так и не вступила, больше меня не трогали — Wandy (@MaryannLitv) 31 октября 2018 г.

Сергей Говша

«Загоняли и загоняют! Я в Барановичах живу, а дочь сейчас - в Минске. Так вот, когда она училась в Барановичском высшем педколледже, договорилась с подругами, что не будут вступать в БРСМ.

Но оказалось, что с главой БРСМ пришел в группу директор педколледжа и предложил всем поддержать другую группу и единогласно вступить в БРСМ.

Как думаете, какой результат получился? Кто из молодых девочек выдержит и скажет "нет", когда каждой из них кажется, что именно на тебя смотрит руководитель колледжа.

Все подняли руки, кроме моей дочери Алены. Придя домой она сильно плакала, что ее выгонят, но наиболее плакала из-за того, что ее предали подруги и нам долго пришлось ее успокаивать. Но она молодец, выстояла!

Но вот ее лучшая подруга не выдержала, предала, за то потом сталa идеологом Барановичского горисполкома. Вот так ломали через колено молодежь и продолжают это делать. Мыслящие люди из таких уже не получатся, это будут подневольные, безвольные рабы системы».