закрыть
8 октября 2018, понедельник, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Белорусам хотят запретить продавать вещи через интернет

17
  • 8.10.2018, 12:46
  • 4,307

Совет министров подготовил постановление.

В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. Такое предложением содержится проектом постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.

В МАРТ поясняют, что по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения населения качественными и безопасными товарами легпрома список товаров, которыми запрещено торговать в сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и обувью», сообщает tut.by.

— Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, — отмечают в ведомстве. — При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.

В МАРТ поясняют, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром» мониторинга в некоторых интернет-магазинах выявлены факты реализации бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей. «Вместе с тем в соответствии с пунктом 99 Правил № 703 продажа таких товаров не допускается в принципе», — резюмировали в ведомстве.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип