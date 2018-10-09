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Центробанк засекретил прогноз будущего России под санкциями

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  • 9.10.2018, 13:23
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В РФ ожидают трехкратного падения цен на нефть.

Банк России подготовил макроэкономический прогноз на ближайшие 3 года, учитывающий ужесточение антироссийских санкций, которое, как ожидается, состоится в ноябре, сообщает finanz.ru.

Однако публиковать полученные цифры ЦБ не планирует. Об этом заявил, выступая в ГосДуме, директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

Секретность связана с тем, что "невозможно предсказывать, какие санкции реализуются", объяснил он на заседании экспертного комитета нижней палаты парламента.

"Поэтому до тех пор, пока они не произойдут, мы бы не хотели их оцифровывать", - заявил Заботкин, добавив, что санкционный сценарий просчитывался с условием относительно стабильных цен на нефть.

"Мы прорабатывали внутри себя и сценарий с санкциями. Для себя мы понимаем эти эффекты, но, наверное, в цифровом виде мы это показывать будем только по факту того, когда и если санкционные режимы изменятся", - заявил он (цитаты по "Интерфаксу").

Официально у ЦБ есть рисковый сценарий, который традиционно рассчитывается на случай резкого падения цен на нефть.

Регулятор закладывает возможность их обвала почти втрое - с нынешних 84 доллара за баррель до 35, сообщила первый зампред Ксения Юдаева, параллельно с Заботкиным выступавшая в Совете Федерации.

В этом случае, по словам Юдаевой, начнется "ускорение инфляции" и возникнут "отрицательные темпы роста ВВП".

Основные макропараметры рискового сценария также остаются секретными. В "Основных направлениях денежно-кредитной политики" на 2019-21 гг ЦБ лишь указывает, что падение нефти до 35 приведет к развалу сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие добычтки сократили производство, чтобы убрать с рынка избыток предложения, и добились взлета цен до максимумов с 2014 года.

Итогом станет ускорение оттока капитала из России, сокращение внутреннего спроса, ослабление рубля, рост курсовых и инфляционных ожиданий, перечисляет центробанк, добавляя, что в совокупности эти факторы потребует ужесточения политики с повышением процентной ставки.

В базовом сценарии ЦБ ждет плавного снижения цен на нефть - до 60 долларов за баррель в 2019 году и 55 долларов - в последующие два года.

В этом случае ВВП РФ будет расти на 1,2-1,7% в следующем году, 1,8-2,3% - через год и 2-3% - через два года.


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