Представители России поддержали инициативы Лукашенко по Донбассу 9 1.11.2018, 16:03

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Предложения по контролю на российско-украинской границе понравились российской делегации в Минске.

Российские участники минской встречи Мюнхенский конференции по вопросам безопасности, представляющие МИД и парламент РФ, в интервью «Радыё Свабода» прокомментировали предложения Лукашенко по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Предложения Лукашенко - обозначение готовности Беларуси быть полезными»

Первый заместитель председателя комитета международных дел Совета Федерации России, бывший посол России в США Сергей Кисляк сказал, что видит в предложениях Лукашенко «скорее обозначение готовности Беларуси быть полезной, если понадобится, чем конкретной схемы урегулирования».

«Самое главное другое: чтобы на Донбассе, вокруг Донбасса был нормальный переговорный процесс между Киевом и гражданами Украины, которые там живут. Этот процесс может иметь различные форматы, но они не могут выходить за минский. Ведь минский - это единственный формат, который мы могли создать вместе, и сегодня другого сделать нельзя.

Если мы будем пытаться создавать новые форматы взамен минского, это означает, что те, кто это делает, не хотят выполнять то, на что дали согласие. Мы видим это со стороны Киева. Поэтому самое главное - сделать так, чтобы наши украинские коллеги всерьез занялись осуществлением минских обязательств. А уж дальше есть последовательность шагов, которые предусмотрены. И надо думать, как их выполнять. Но главное, чтобы соблюдались политические обязательства Киева, без чего никакие другие шаги рассматриваться не могут», - сказал Сергей Кисляк.

Согласовано ли, по мнению Сергея Кисляка, предложения Лукашенко с Владимиром Путиным?

«Я не берусь комментировать, согласовано или нет. Я думаю, что правитель Беларуси имеет свои мысли, и главное, что он их обозначил. Это скорее готовность Беларуси быть полезной в случае, если будут позитивные процессы в урегулировании. Вот этого пока нет. И самая главная тут проблема - это отсутствие желания Киева работать на выполнение минского формата».

«Мы ценим поддержку Беларуси»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, который участвует в минской встречи Мюнхенский конференции безопасности, коротко высказался по поводу предложений Лукашенко.

«Мы ценим поддержку, которую оказывает Беларусь минскому процессу», - заявил он.

На другие вопросы Грушко отвечать не стал.

На открытии встречи основной группы Мюнхенский конференции по вопросам безопасности 31 октября в Минске Лукашенко озвучил ряд предложений для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Он предложил:

Расширить возможности мониторинговой миссии ОБСЕ и трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ), а также диалог парламентариев, региональных властей, экспертов и гражданского общества;

Разместить на Донбассе миротворцев - возможно, совместной миссии ООН и ОБСЕ с участием военнослужащих, полицейских и гражданских из стран, которые в течение конфликта «делали вклад в его решение» (Беларусь находится в их числе, считает Лукашенко);

Возложить на Беларусь «ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе»;

Провести на Донбассе выборы при «сопровождении» Беларуси – но «исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».