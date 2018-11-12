Видеохит: Блогер снимает невероятные трюки в стиле пинбола 1 12.11.2018, 14:47

На последнее видео он потратил неделю.

Ютьюбер Kaplamino выстраивает из деревянных блоков сложные сооружения, по которым пускает шарики, пишет «Медуза».

Они сталкиваются друг с другом и активируют хитрые механизмы, собранные из подручных средств: монет, карандашей, фишек домино. На создание конструкции из своего последнего видео Kaplamino потратил неделю — в ней он использовал канцелярские резинки, которые заставляли мячики отскакивать под нужным углом. Идеальный дубль, в котором мячик в конце попадает точно в стакан, он записал с 40-й попытки.

Посмотрите и другие видео Kaplamino — они не менее впечатляющие.

В этом ролике ютьюбер использует магниты

А в этом — спиннеры

Тут Kaplamino вообще поджигает свечи и бенгальские огни при помощи обычного домино