Видеохит: Блогер снимает невероятные трюки в стиле пинбола

Видеохит: Блогер снимает невероятные трюки в стиле пинбола1
- 12.11.2018, 14:47
На последнее видео он потратил неделю.
Ютьюбер Kaplamino выстраивает из деревянных блоков сложные сооружения, по которым пускает шарики, пишет «Медуза».
Они сталкиваются друг с другом и активируют хитрые механизмы, собранные из подручных средств: монет, карандашей, фишек домино. На создание конструкции из своего последнего видео Kaplamino потратил неделю — в ней он использовал канцелярские резинки, которые заставляли мячики отскакивать под нужным углом. Идеальный дубль, в котором мячик в конце попадает точно в стакан, он записал с 40-й попытки.
Посмотрите и другие видео Kaplamino — они не менее впечатляющие.
В этом ролике ютьюбер использует магниты
А в этом — спиннеры
Тут Kaplamino вообще поджигает свечи и бенгальские огни при помощи обычного домино