Константин Остапук: Милиционеры опозорились на весь мир 3 12.11.2018, 15:37

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Константин Остапук

Фото: Людмила СЕЛЕХ / b-g.by

Брестчанин, который вышел вчера на протест в костюме лиса, прокомментировал свое задержание.

Задержанный накануне возле площади Ленина в костюме лиса брестчанин Константин Остапук 12 ноября вышел на свободу. Ожидалось, что в этот день его доставят в ИВС для судебного процесса, однако его выпустили с повесткой на ближайшее воскресенье, пишет «Брестская газета».

«Они сказали, что будет разбирательство по кукле. Вчера на меня составляли протокол за участие «в массовом мероприятии». Я сослался на статью 27 Конституции и сказал, что не буду свидетельствовать против себя и своих близких. Ни в каких документах не подписывался. В воскресенье пойду в РОВД. Я не знаю, что там будет: меня отпустят в тот же день или опять закроют в ИВС», – рассказал Константин Остапук.

По словам мужчины, он ожидал, что его задержат после гуляния на площади в костюме.

«У меня было предчувствие, что будет захват – мой образ был говорящим. Но все видели, снимали, что я раздавал шарики, играл с детьми. Если уже у детей игрушку забирают – я не знаю, что будет дальше. Я считаю, этим они опозорились на весь мир», – говорит Константин Остапук.

По его словам, когда его задерживали, сначала сказали, что он обвиняется по уголовному делу, когда посадили в микроавтобус, оказалось – для удостоверения личности.

«В РОВД были в шоке, что у меня хвост. Меня посадили на такое прямоугольное сиденье. Я говорю омоновцу: расстегни мне молнию сзади. А он говорит: а сам не достанешь? Нет. И омоновец мне помог расстегнуться. В этот раз меня обыскивали как никогда тщательно. Не знаю, что искали. Но я знал, куда шел, и был подготовлен: все телефоны, все ключи оставил дома», – рассказал брестчанин.

По его словам, костюм лиса сначала был с ним в камере, а потом наряд забрали.

Добрые люди передали ему одеяло и еду.

«В ИВС уже немножко потеплее, но воздух все равно тяжелый. Мошкара на всем потолке. Я спросил: а что, сапэпидемстанция тут не бывает? Но это замечание даже никуда не записали. Хотя за прошедший месяц кое-что немного поменялось в лучшую сторону», – резюмировал Остапук.

Напомним, этой осенью брестчанин, который выступает против строительства под Брестом аккумуляторного завода, уже был оштрафован по статьям КоАП: на 14 базовых величин за нахождение на площади Ленина в майке с надписями против аккумуляторного завода и на 3 базовых – за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.