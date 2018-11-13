«Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг» 19 13.11.2018, 14:45

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Архивное фото «Радыё Свабода»

Остановился завод беленой целлюлозы в Светлогорске.

Запуск нового завода беленой целлюлозы в Светлогорске пророчили на 2015 год, затем на 2017-й. Сейчас конец 2018-го — и на заводе остановлен производственный процесс, сообщает «Солидарность» со ссылкой на naviny.by.

Строила завод китайская корпорация САМСЕ.

– Китайцев с завода изгнали, а они забрали компьютерный «мозг», который фактически управлял технологическим процессом. А потом наши изгнали всех китайцев. Что будет дальше — непонятно, — рассказал источник, знакомый с ситуацией на заводе.

Как сообщила пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая, «сейчас производство на предприятии приостановлено. Необходимы технические доработки».

Инициативная группа по мониторингу ситуации вокруг завода беленой целлюлозы в Светлогорске в октябре получила ответ на коллективное обращение в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет tut.by.

Из ответа следует, что «зловонные запахи», от которых страдают жители райцентра и близлежащих деревень, не предусмотрены проектом завода. Проектная документация, которая прошла государственную экологическую экспертизу, определяла, что все подобные запахи (метилмеркаптан и другие) должны обезвреживаться и не попадать в атмосферный воздух. Проектом не были установлены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов.

После пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск «накрыло» вонью. Вместе с тем, руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны для здоровья. Только после давления общественности руководство признало, что в атмосферный воздух попадают метилмеркаптаны.

В своем ответе Минприроды указывает, что проектная документация, которую скорректировали с учетом выбросов метилмеркаптанов, пройдет новую экологическую экспертизу. Степень воздействия завода на окружающую среду с учетом выбросов будет оценена повторно. Минприроды и Светлогорский ЦКК закупают соответствующее оборудование и разрабатывают методики измерения выбросов вредных веществ.

Еще до начала строительства завода были собраны более 10 тысяч подписей против нового производства. Но строительство с привлечением связанного китайского кредита было начато. Запустить завод планировалось в 2015 году, затем пуск был перенесен на 2017 год.

В августе Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт. Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера — компании «Экман». Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом доставлены в порт Клайпеды и далее отправлены в Китай. С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.