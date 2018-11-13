Политзаключенный Михаил Жемчужный не покидает стен штрафного изолятора 13.11.2018, 17:41

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Это сильно влияет на его здоровье.

Политзаключенный Михаил Жемчужный, после выхода из помещения камерного типа (ПКТ), куда его поместили на месяц за «многочисленные нарушения режима», продолжает получать взыскания от администрации исправительной колонии №9, что в Горках, сообщает правозащитный центр «Весна».

В день выхода из ПКТ 20 октября за отказ следовать в отряд он получил 9 суток штрафного изолятора, по выходу из ШИЗО вновь получил 9 суток, затем сразу 8 суток. Опять же за отказ идти в отряд. Таким образом, политзаключенный практически не покидает стены штрафного изолятора, что сильно влияет на его здоровье.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.

Помимо этого, еще в ПКТ он был лишен краткосрочного свидания за отказ от уборки камеры.

Как стало известно правозащитникам, с приходом нового начальника колонии, в жизни Михаила Жемчужного ничего существенно не изменилось: взыскании выносятся, как и раньше, однако меньше проблем стало с написанием объяснений по вынесенным взысканиях, с ним проводятся личные беседы, дают расписываться в документах.

По подсчетам Жемчужного, за календарный год, с 1 октября 2017 г. по октябрь 2018-го, он отбыл в СИЗО 270 суток. Как видно, эта практика продолжается и сейчас, после выхода политзаключенного из помещения камерного типа.

Основатель "Платформ Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно. Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.