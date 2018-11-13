закрыть
13 ноября 2018, вторник, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Белорусский стартап выиграл немецкую премию с призовым фондом в €100 тысяч

1
  • 13.11.2018, 20:20
  • 1,045

Белорусский стартап Deep Dee стал одним из пяти победителей немецкой премии Bayer Aspirin Social Innovation Award.

Все проекты, которые выиграли, получат по 20 тысяч евро на развитие и запуск своих проектов в бедных регионах планеты. Как написал на своей странице в Facebook Ярослав Лихачевский, они получают доступ к международной сети Bayer и их поддержку в развитии своего стартапа, передает kyky.org.

Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта. Основатели стартапа придумали и создали робота, который диагностирует болезни по фотографии глазного дна. Система уже работает − робот может определять диабетическую ретинопатиию и сахарный диабет. В планах у команды – научить нейросеть диагностировать и другие болезни.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
Президентские выборы и «дело профсоюзов»
Президентские выборы и «дело профсоюзов» Николай Статкевич
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников