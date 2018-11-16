закрыть
16 ноября 2018, пятница, 11:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Коммунальщики разослали белорусам оригинальные «письма счастья»

10
  • 16.11.2018, 8:18
  • 5,430

ЖКХ придумало интересный эвфемизм.

Интересный эвфемизм для ржавой воды придумали бобруйские коммунальники.

Фото появилось в сообществе «Подслушано Бобруйск», сообщает mogilev.online.

Жителей оповещают о том, что в течение целых шести дней — с 13 по 18 ноября — у них в доме будет течь вода «с отклонением стандарта цветности».

Принесены извинения. Но вот можно ли в этих извинениях помыться, а самое главное, можно ли их пить, не уточняется.


популярное за неделю

Мнение

«Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
«Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович
Прорва
Прорва Ирина Халип
Дрозды в тумане
Дрозды в тумане Владимир Халип
Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова