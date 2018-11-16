Коммунальщики разослали белорусам оригинальные «письма счастья» 10 16.11.2018, 8:18

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ЖКХ придумало интересный эвфемизм.

Интересный эвфемизм для ржавой воды придумали бобруйские коммунальники.

Фото появилось в сообществе «Подслушано Бобруйск», сообщает mogilev.online.

Жителей оповещают о том, что в течение целых шести дней — с 13 по 18 ноября — у них в доме будет течь вода «с отклонением стандарта цветности».

Принесены извинения. Но вот можно ли в этих извинениях помыться, а самое главное, можно ли их пить, не уточняется.