Илон Маск открыл вакансию рыцаря сторожевой башни 1 16.11.2018, 13:48

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Кандидат должен уметь говорить с французским акцентом.

Илон Маск рассказал в Twitter, что его компания The Boring Company начала строить сторожевую башню в Лос-Анджелесе. В связи с этим в компании появилось вакантное место «рыцаря», пишет TJournal.

«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей».

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz — Elon Musk (@elonmusk) 15 ноября 2018 г.

Неизвестно, пошутил ли Маск или The Boring Company действительно построит сторожевую башню. Предприниматель прикрепил к твиту ссылку на сайт компании, где в списке вакансий действительно можно обнаружить «Стражника башни». Отмечается, что позиция будет доступна только два дня.

Глава The Boring Company также опубликовал изображение сторожевой башни, вероятно, в качестве примера будущего строения компании.

Not much but it is ours pic.twitter.com/gx2l84M3f7 — Elon Musk (@elonmusk) 15 ноября 2018 г.

«Хм, это не наш замок. Я просто нашел картинку в интернете».