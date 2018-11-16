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Шуневич о трудлагерях: Эксперимент оказался «удачным»

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  • 16.11.2018, 17:23
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Игорь Шуневич

Глава МВД хочет «преумножить опыт».

Эксперимент по «социализации осужденных» в сельхозпредприятии «Хутор-Агро» в Светлогорском районе можно назвать удачным, считает министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, пишет nn.by.

В 2017 году агрокомплекс был передан в ведомство Департаменту исполнения наказаний МВД. По мнению министра, эксперимент с новым подразделением удачный. Во-первых, с самого начала задумка была «хорошо просчитана экономически». Во-вторых, значение и место этого предприятия в системе МВД обосновано потребностью в сельхозпродукции и внутренних войск, и Департамента исполнения наказаний.

«Думаю, рано или поздно мы преумножим опыт эксперимента. Где и как, пока говорить рано — надо еще несколько сезонов пройти, чтобы выйти на какой-то ритм и понимать потребность ведомства в таких предприятиях», — пояснил министр.


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