Что можно сказать о характере человека по тому, как он держит сигарету 3 17.11.2018, 18:04

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«Сигаретная философия» из 50-х.

Если вы держите сигарету между указательным и средним пальцами, вы интеллектуал, а если подожжённой стороной к ладони — вы смелый. Такие выводы сделал доктор Ньютра на страницах журнала Caper Magazine. И хотя выпуск этого издания датируется 1959 годом, кто знает, может, описанная в нём сигаретная психология правдива до сих пор, пишет medialeaks.ru.

На сайте Vintage Everyday 15 ноября была опубликована статья о сигаретной психологии 50-х годов XX века. В ней описываются (и показываются) девять способов курения табачных изделий, которые многое могут рассказать о вас.

Оригинальная статья была напечатана в 1959 году в Caper Magazine с комментариями доктора Уилльяма Ньютра, который проанализировал снимки мужских и женских рук, держащих сигарету, и вынес следующие вердикты.

Вы только посмотрите на эту женскую манеру держания: небезопасная, боящаяся потерять сигарету. Вероятно, она липнет к своему мужчине, как клей.

Типичная хватка женщины, скучающей со своим спутником. Она сосредоточена на конце сигареты, чтобы не начать зевать.

По снимку ниже доктор Ньютра смог рассказать о владельце то, что это человек-интеллектуал, очень умный и задумчивый.

Как утверждает доктор, человек, держащий сигарету четырьмя пальцами, оттопыривая при этом мизинец, ненадёжный и слабый, склонен к чрезмерной лжи, да и вообще ему тяжело жить.

Снимок ниже отличается от предыдущего лишь положением мизинца. Но такая маленькая деталь уже говорит о совсем другом характере: напряжённом и прямолинейном.

А владельца этой руки доктор описывает как человека дружелюбного, легко находящего общий язык со всеми, а также любителя роскоши. «Что-то вроде техасского миллионера», — заключает Ньютра.

Человека, держащего сигарету подожжённой стороной по направлению к ладони, Уилльям уверенно называет смелым, расчётливым и любящим играть с огнём. В последней характеристике он точно не промахнулся.

Одна из классических манер держания табачного изделия. Доктор утверждает, что такие люди — отвлечённые мечтатели.

И самая привычная и распространённая манера принадлежит очень пессимистичным людям. Вот и делаем выводы, господа.

Пост также был опубликован в фейсбуке Vintage Everyday и мало кого оставил равнодушным. Но, кажется, комментаторы не восприняли всерьёз слова доктора.