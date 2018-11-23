Белорусское море: какой была территория Полесья во времена Геродота 1 23.11.2018, 14:01

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Куда пропало загадочное море?

Согласно старинным картам, документам и археологическим находкам, на территории нынешней Беларуси, в Полесье, когда-то существовало море. Об этом существует ряд глухих указаний в трудах античных историков. Доказательства находят и современные исследователи, изучающие реки и болотные массивы южных земель Республики, сообщает «Литвин».

Легенды и быль

Самое первое упоминание о нем оставил нам древнегреческий историк Геродот две с половиной тысячи лет назад. А по свидетельству историка Крашевского и его коллеги Киркора, в пойме реки Припяти крестьяне раньше регулярно находили не только якоря, но и целые корабли, а ведь до ближайшей реки от места дислокации находок было очень далеко. Откуда же они взялись, прямо посреди полей?

В своей книге под названием «Воспоминания Волыни, Полесья и Литвы», И.И.Крашевский писал, что согласно местным преданиям, опиравшимся наналичию множества речушек и более крупных рек, затопляющих территорию Полесья каждый год, когда-то Черное море достигало современного Пинска. Но какой-то сильный князь из Киева смог раскопать горы, и вода ушла, оставив после себя лишь болота. В доказательства этой теории, по записям Крашевского, народ рассказывает о найденных при пахоте полей корабельных якорях. Но нет свидетельств о том, когда именно и кем они были найдены.

Согласно картам средневекового периода, принадлежавшим К. Вопелю (1566 г), С. Мюнстеру (1540 г), Я. Гастальди (1562 г) и Г. Меркатору (1609 г), в районе Брестской крепости и на восток от нее, плескалось огромное море (озеро, водоем). Средневековые картографы обозначали его как Сарматское, предположительно выведя это наименование от общеупотребительного названия Восточной Европы – Сарматия. Море имело форму подковы.

Согласно картам средневекового периода, вдоль берегов этого большого моря были два населенных пункта – Жировичи и Шерешево. Из водоема то ли вытекали, то ли, наоборот, питали его, три речки: Лесная, Ясельда и Нарев. На картах руки Вопеля и Мюнстера море обозначено как Sarmaticapalus. Белорусский историк А. Ильин считает, что слово palus переводится как «болото», что свидетельствует, что еще в те времена древнее море потихоньку заболачивалось из-за поднятия Балтийской плиты (понижался уровень воды во всех местных водоемах).

По мнению историка Ильина, известное в Полесье Дикое болото это ни что иное, как остатки Сарматского озера (водораздел Нарева и Ясельды). Сюда же можно отнести озера Белое, Черное и Споровское. Военные карты Польши тридцатых годов 20 века изображают пойму речки Ясельда весьма заболоченной, а в саму реку впадают несколько притоков. Также о наличии в стародавние времена в Белоруссии Сарматского моря свидетельствует полное отсутствие памятников археологии или любых других археологических находок в этом районе.

Если посмотреть на гравюру под названием «Литва» из книги Г. Шеделя «Всемирная хроника» (15 век), то города и села Литвы стоят на берегу какого-то водоема, таким образом, можно утверждать, что жители Западной Европы представляли себе эту страну, как стоящую на берегу Сарматского моря.

Арабский картограф Ал-Идриси также оставил нам письменные указания на существование моря в Полесье. Он называл его «Тэрми».

Куда пропало загадочное море?

Если верить Геродоту, Белорусское море почти две с 2500 лет назад было самым крупным в Европе. Его воды были пресными, так как оно образовалось в результате таяния ледников. Скорее всего, с момента своего появления, водоем был просто огромным, к моменту жизни Геродота – уже поменьше, в Средние века оно стало еще меньше, но все еще превышало по площади венгерское озеро Балатон. А уже впоследствии оно превратилось в болота.

Сегодня большая часть этих болот высушена, когда-то на них распахивали поля, сеяли и жали вплоть до 1960 годов. Но затем начался период вымирания белорусских сел, который наиболее активно шел до 2005 года, когда с карт исчезли 85% хуторов и сельских поселений. Сейчас эти места стали почти необитаемыми.

Почему же исчезло море? Историк В.В Деружинский оспаривает мнение А. Ильина о поднятии Балтийской плиты, вызвавшей понижение уровня воды в водоемах, включая и Белорусское море. По мнению Деружинского, это неверная гипотеза, потому что поднятие Балтийской плиты происходит очень медленно, что никак не может быть причиной столь быстрого (с исторической точки зрения) исчезновения древнего водоема.

Он выдвигает другую теорию, согласно которой это море всегда питалось ледниками, и было образовано ими же во время Ледникового периода, и когда ледники исчезли, ему пришлось подпитываться только местными речками. Их воды поступали в Сарматское озеро медленнее, чем шло его испарение, поэтому море и исчезло. Это был длительный процесс, море постепенно мелело, и в местах обмеления образовывались болота, которые впоследствии высохли тоже. Все озера, которые остались на территории Полесья сохранились благодаря впадающим в них рекам, успевающим пополнять их по мере испарения воды.