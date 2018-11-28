С крыши пятиэтажки в Гродно упала люлька со строителем 28.11.2018, 21:24

43-летний мужчина скончался.

Трагическое происшествие случилось 27 ноября в Гродно: во время ремонтных работ на доме по улице Курчатова погиб человек.

Как пишет newgrodno.by, ЧП произошло в 10.20. С высоты пятого этажа упала строительная люлька, потянувшая за собой строителя, который был на крыше.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, как уточняет "Гродзенская праўда", на доме проводилось утепление фасада. Мужчина как раз убирал с крыши строительный мусор, когда люлька полетела вниз и потянула его за собой.