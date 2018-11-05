Разбившийся в Индонезии лайнер был технически неисправен
- 5.11.2018, 16:12
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Следователи расшифровали данные параметрического бортового самописца.
Данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости, сообщает "Немецкая волна".
Председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал в понедельник, 5 ноября, что сейчас специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки - с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.
Действие прибора основано на измерении скоростного напора воздушного потока.
"В настоящий момент мы устанавливаем причину проблемы", - пояснил Таджахоно.
Между тем специалисты продолжают поиски речевого самописца.
Ранее представители Lion Air заявили, что знали о технических сложностях борта, но устранили их после предыдущего рейса с Бали в Джакарту 28 октября.
"Техники должны взять на себя ответственность"
Собравшиеся на пресс-конференции родственники погибших выразили возмущение действиями компании. "Lion Air утверждала, что проблема была решена, но действительно ли это так? Если нет, техники должны взять на себя ответственность", - подчеркнул мужчина, чей сын оказался в числе жертв крушения.
Между тем Соерджанто Таджахоно полностью отверг версию о возможном взрыве на борту. Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости, отметил он.
Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября летел из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту находились 181 пассажир (178 взрослых и трое детей) и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.