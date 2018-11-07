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Могилевчане возмущены наплевательским отношением чиновников

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  • 7.11.2018, 11:30
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Чиновники больше месяца «отфутболивают» обращение жителей Могилева.

Активист Владимир Шанцев 1 октября направил в Могилевский облисполком и Комитет государственного контроля жалобу, в которой рассказал о бедовом состоянии домов №5 по проспекту Мира и №34 по улице Космонавтов, пишет могилевская «Весна».

Как писал в своей жалобе политик, больше года в этих домах не могут закончить капитальный ремонт. Причем ситуация опасная – у многих жильцов на балконах отсутствуют ограждения. Шанцев призвал чиновников принять незамедлительные меры по завершению ремонта и наказать ответственных.

С тех пор прошло больше месяца – однако ответов по существу Шанцев так и не получил.

— Мне присылали промежуточный ответ из облисполкома, в котором говорилось, что моя жалоба направлена в горисполком. Но извините, за бездействие как раз надо наказывать городских чиновников. Люди по году живут без балконов, два дома. Нужны самые жесткие меры. А вы направили жалобу к тем, кого и надо наказывать.

Политик подавал жалобу 1 октября. 3 октября её перенаправили в горисполком. Даже с учетом «отфутболивания» прошел месяц, который даётся государственным органам на ответ на обращения граждан, уверен Шанцев.

6 ноября активист посетил облисполком и КГК, где оставил замечания в книгах жалоб. Сейчас Владимир думает, как поступить дальше:

— В любом случае, надо дождаться ответа из горисполкома, который уже идет с опозданием.

Комитет госконтроля перенаправил жалобу Шанцева в департамент строительного надзора. Как утверждает политик, стройнадзор сообщил, что несоблюдение сроков строительных работ в компетенцию департамента не входит. Активист находит парадоксальной ситуацию, когда «главный контролирующий орган страны не знает, какая структура и чем должна заниматься».

— В Древнем Египте жили фараоны. Чтобы себя увековечить, они строили пирамиды. У нас в Могилеве живут фараончики. Чтобы увековечить себя, они построили арку, лестницу в Подниколье за бешеные деньги. При этом в Могилеве ни в один двор нельзя нормально зайти, все разбито. Судя по тому, как они относятся к моей жалобе, они думают сугубо о себе, — считает Шанцев.

Он также обратил внимание на то, что заказчиком ремонта дома было МГКУП «Управление коммунальных предприятий», которым ранее управлял чиновник Андрей Киблов. В данный момент он возглавляет городской «совет депутатов». Владимир Шанцев отметил, что на повышение пошел начальник, который «фактически завалил стройку».


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