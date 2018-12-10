Фотофакт: В Минске снова заблокировали Министерство информации 11 10.12.2018, 12:33

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Разблокировать вход оказалось возможным только с применением инструментов.

Сегодня в Минске снова заблокировали Министерство информации. Государственных пропагандистов и цензоров, спешащих на работу, встречали навесные замки и цепи на дверях, а также выдержки из Конституции и Декларации прав человека на колоннах здания на проспекте Победителей. Попасть внутрь сотрудники министерства не могли в течение долгого времени. Разблокировать вход оказалось возможным только с применением инструментов, сообщает Telegram-канал «Баста».

«Уже почти год на территории Беларуси заблокирован доступ к сайту Сharter97.org, регулярно задерживают журналистов телеканала «Белсат», преследуются сотрудники других СМИ. Недавно введены ограничения на комментарии в интернете. Сегодня в День прав человека, мы хотим напомнить людям, работающим в этом здании, что все эти действия, направленные на ограничение распространения информации незаконны и рано или поздно за них придется отвечать», - рассказал один из участников акции.

Это не первый раз, когда белорусы блокируют Мининформ. 20 апреля 2018 года на дверях министерства появилась цепь и надпись «Заблокировано за нарушение Конституции».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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