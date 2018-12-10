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Предполагаемая агент РФ в США Бутина может признать свою вину

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  • 10.12.2018, 22:13
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Мария Бутина

Об этом сообщили в совместном заявлении адвокат и прокуроры обвиняемой.

Адвокат Марии Бутиной и прокуроры, ведущие ее дело, в понедельник попросили федерального судью провести слушания на этой неделе, с тем, чтобы Бутина могла изменить свое заявление по поводу выдвинутых против нее обвинений, передает «Голос Америки».

Об этом говорится в совместном заявлении. Оно было подано после того, как адвокат Бутиной и прокуроры сообщили об идущих между ними переговорах, направленных на достижение судебного соглашения.

Напомним, что Бутину обвиняют в деятельности в качестве агента российского правительства и заговорщических действиях по его поручению.

Первоначально Бутина заявляла о своей невиновности.


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