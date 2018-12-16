Новогодний стол – 2019: что можно приготовить и какие блюда нежелательны
- 16.12.2018, 9:40
К приготовлению праздничного стола нужно подходить правильно.
Скоро все будут отмечать Новый год, но заранее стоит продумать, какие блюда лучше подать на праздничный стол, пишет apostrophe.ua.
Новый 2019 - год Свиньи. Поэтому к приготовлению новогоднего стола нужно подходить правильно, чтобы не обидеть хозяйку года.
Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее:
свежие, маринованные и соленые овощи;
рыбу; птицу;
говядину, телятину, баранину;
грибы;
крупы; фрукты.
Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Также можно испечь и торты, печенье, пирожки. Желательно, чтобы новогоднее меню для семьи включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка - это цвета следующего года.
Какие блюда не стоит готовить в новый 2019
Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие блюда:
шашлыки;
свинину по-французски (шубу) отбивные;
паштет из свиной печени холодец с использованием рульки;
пельмени и прочее рубленое свиное мясо;
окорок, корейку, карбонад, зельц;
колбасу, содержащий свиной жир или мясо.
Потому лучше всего приготовить традиционное блюдо холодец, однако основной ингридиент заменить на крылья и голени индейки. Нарезку можно подать из рыбы, а колбасу - сыровяленую лошадиную (махан).