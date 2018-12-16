В Бресте на площадь снова вышли противники аккумуляторного завода 1 16.12.2018, 17:54

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На площади собрались более 200 человек.

16 декабря на площадь Ленина в Бресте вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

В 12:40 на площади было около 200 человек. Они обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются приостановления строительства.

Общественная кампания против завода началась в регионе в январе. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 32 митингов, 12 пикетов и четырех демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.