Гомельский жировой комбинат признан банкротом 5 18.12.2018, 16:28

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Фото: tut.by

Четыре года назад его акции хотели продать народу.

Экономический суд Гомельской области открыл конкурсное производство в отношении ОАО «Гомельский жировой комбинат» и начал подготовку дела о банкротстве к судебному разбирательству. Это следует из информации из единого реестра сведений о банкротстве, пишет tut.by.

Как следует из материалов суда, дело инициировано по заявлению об экономической несостоятельности самой компании. В Гомельском облисполкоме, который является куратором предприятия, заявили, что нецелесообразно дальнейшее досудебное оздоровление предприятия, на котором работает около 600 человек.

Кредиторская задолженность «Гомельского жирового комбината» превышает 48,4 млн рублей. Из них 32,5 млн рублей — это краткосрочные обязательства. Банки БелВЭБ и «Москва — Минск» согласились с тем, что следует начинать дело о банкротстве. В Белагропромбанке считали, что оснований до введения санации в отношении должника не усматривается.

Стоимость имущества комбината оценили в 56,7 млн рублей. Из них 39,6 млн — это основные средства.

По итогам 2017 года чистый убыток гомельской госкомпании составил около 2,8 млн рублей.

Впрочем, власти не собираются пускать комбинат с молотка. Они намерены через процедуру банкротства провести финансовое оздоровление предприятия. За счет механизма санации долговая нагрузка не будет давить на «Гомельский жировой комбинат».

Судебное разбирательство по данному делу состоится 26 марта 2019 года.

Интересно, что 4 года назад «Гомельский жировой комбинат» затеял так называемое «народное IPO», то есть объявил публичную продажу более 4 млн акций. Акции допэмиссии реализовывались физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Беларуси, без каких-либо ограничений. Однако это успеха не принесло. По итогу было продано менее 1% акций комбината.

«Гомельский жировой комбинат» — крупное предприятие в Гомельской области. Оно производит маргарин, майонез, растительное масло, мыло, саломас.