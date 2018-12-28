Мустафа Джемилев: В Крым завезли до миллиона россиян 10 28.12.2018, 8:21

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Мустафа Джемилев

Фото: un.org

В первую очередь это – военнослужащие, работники внутренних дел и сотрудники ФСБ.

С момента оккупации Россия завезла в Крым от 800 тыс. до 1 млн своих граждан. Об этом 27 декабря в Киеве заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, сообщает УНИАН.

"Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, которые дают нам основания говорить, насколько увеличилось количество людей в оккупированном Крыму. У нас есть их планы о резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются – это тоже видно", – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что в Крыму очень высокий уровень смертности – на 33% выше уровня рождаемости. Наибольшая смертность среди коренного населения, добавил он.

По словам Джемилева, в первую очередь жилье в Крыму получают военнослужащие, работники внутренних дел и сотрудники ФСБ, вышедшие в отставку.

"Они получают сертификат, который дает право на приобретение жилья в размере 16 м² на одного человека. Государство обязано выплачивать денежные средства для приобретения жилья. Если с этими сертификатами в других регионах России проблема, то в Крыму эти сертификаты моментально предоставляются", – добавил он.

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.