Белорусский Новый год: обряды, приметы, традиции 28.12.2018, 22:28

Семь интересных фактов празднования Нового года белорусами.

Kp.by предлагает познакомиться с 7 фактами празднования Нового года.

1. Как отмечали Новый год в древности

Новый год белорусы стали отмечать именно как праздник только в ХХ веке. Наши предки в древности придерживались религиозного мировоззрения, и определенного дня начала года в народных традициях нет.

Но было несколько дат, их называют календарными стилями, с которых, судя по народным обрядам, начинался год. К ним, например, относят декабрьский день зимнего солнцестояния. День увеличивался, начинался, образно говоря, новый год, с этим связаны колядные традиции. Или же мартовский день весеннего равноденствия, когда природа пробуждалась, начинались земледельческие работы.

Валачобные традиции живы в Колядах.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Для людей крещеных календарный новый год начинался 1 января, будь то юлианский или григорианский календари. Православные еще придерживались византийского календаря, его первый день - 1 сентября. Но в 1700 Петр I и в России вел летоисчисление от Рождества Христова, а новый год - с 1 января.

2. Валачобник-механоша носил праздничные подарки

А на мове так: «механоша насiу валачобнае - святочныя дарункi гурту». Это звучит как песня, а исполняли ее на весенний новогодний праздник. Валачобники собирались компанией и обходили крестьянские дворы с песней, восславляющей каждого хозяина, его работу. А хозяева благодарили и дарили им подарки: яйца, сыр, колбасы...

На юге Полесья накануне весеннего Нового года проводили обряд шчадравання. Девчата ходили по деревне и пели под окнами домов, желали счастья, хорошего урожая. Утром на Новый год дети проводили обряд засевания. Они ходили с торбой, наполненной зерном, поздравляли хозяев и имитировали сев: посыпали пол рожью, ячменем, овсом.

Праздничный обрядовый ужин устраивали перед Новым годом. На столе обязательно была кутья, поэтому и ужин назывался кутья. Его также называли щедрой, мясной, толстой кутьей. Хозяева готовили как можно больше самых лучших блюд, что символизировало богатство.

Древний валачобный праздник стал исчезать в позднем средневековье в связи с усилением христианства и сменой в календаре - переносом начала нового года с весны на зиму. Тогда главную роль стали играть колядники.

Перед Новым годом было распространено гадание. Знакомству девчат с хлопцами способствовали игрища, что происходили в начале нового года. Так, на севере Беларуси характерной новогодней игрой была «Жанiцьба Цярэшкi», на западе – «Яшчур».

Наша резиденция Деда Мороза находится в Беловежской пуще.

Фото: ДМИТРИЙ БРУШКО

3. Новый год наступал в сентябре и январе

1 января 1583 года король Речи Посполитой Степан Батура ввел (этот процесс происходил в большинстве стран Европы) григорианский календарь, которым мы пользуемся и сейчас. На момент его введения разница между ним и юлианским составила 10 дней. Главное их отличие - в разном количестве високосных годов. Почти каждое столетие заканчивается тем, что разница между календарями увеличивается на сутки. Сейчас она составляет 13 дней. В 2100-м она будет 14 дней.

Российская империя, а с конца ХVIII века и белорусские земли, вошедшие в ее состав, жили по юлианскому календарю.

Переход на григорианский состоялся только в 1918 году. После 31 января сразу наступило 14 февраля. Эта разница в 13 дней дала повод праздновать старый Новый год. Русская православная церковь продолжает до сих пор жить по юлианскому календарю.

4. Елка заняла место «паука»

Традиция ставить елку (она возникла в Германии в ХVI веке) у нас появилась только в ХХ веке. А в старину ее роль выполнял соломенный «паук».

В старину его вешали под потолок. В его основе были 12 связанных между собой соломинок. Это был символ года. Старого паука сжигали, чтобы вместе с ним уходили все проблемы, а под потолок подвешивали нового. Эта традиция возрождается, и в магазинах можно купить такого «паука».

5. Зюзя поднимал метель и вызывал мороз

У многих стран есть свои волшебники. Например, у финнов - Йоулупукки, у французов - Пер-Ноэль, у немцев - Вайнахтсман, у итальянцев - Баббо Натале. А у нас - Зюзя!

В белорусской мифологии холод представляли в виде лысого бородатого деда, который в расстегнутом кожухе босым ходил по снегу. Поверья гласят, что Зюзя поднимал метель и вызывал мороз. А когда была сильная стужа, считали, что Зюзя бил дубиной по деревьям, которые будто бы по этой причине трещали. Некоторые верили, что если перечислить имена всех лысых дедов в деревне, мороз ослабеет. В разговорах с детьми взрослые, бывало, называли мороз «зюзя».

Образ Зюзи уже начали возрождать в туристической отрасли, и надеемся, мы будем встречать его все чаще.

6. Новый год попал в пережитки прошлого

С 1897-го по 1929-й годы в Российской империи, а затем и в СССР, 1 января был выходным днем. Но с 1930-го по 1947 годы первый день года был рабочим. Так боролись с церковными праздниками и пережитками прошлого, куда попал и Новый год. Реабилитация началась в декабре 1935-го. ВЛКСМ призвал комсомольцев встретить праздник елки весело и без занудства.

Елку «реабилитировали». Вновь начали, пусть и скромно, украшать города, а в школах - проводить утренники для малышей и вечера для юношей с раздачей новогодних подарков. Естественно, под жестким идеологическим контролем.

Но выходных, возродив праздник, не добавили. А как же после веселья выйти на работу 1 января?! Ответили на этот вопрос правильно только спустя 12 лет. 23 декабря 1947-го советская власть сделала трудящимся подарок, объявив 1 января нерабочим днем.

7. Деда Мороза и Снегурочку утвердили на высшем уровне

В отличие от Деда Мороза Зюзя куда более веселый персонаж.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Реабилитировав в 1935-м Новый год, советская власть придумала и праздничный тандем Деда Мороза со Снегурочкой. Впервые официально они появились на празднике в январе 1937-го в московском Доме Союзов. Снегурочка - персонаж чисто русского происхождения, а вот Дед Мороз - это собирательный образ, основанный на сказках, легендах, мифах и религиозных верованиях. Впервые в Российской империи Дед Мороз таким, каким мы его знаем и по сей день, появился в книге «Детские сказки дедушки Иринея», которую написал в 1840 году Владимир Одоевский. Там он назвал зимнего волшебника Морозом Ивановичем.

А прообразом Деда Мороза стал Святой Николай - покровитель детей. В Западной Европе он стал ассоциироваться с Рождеством еще в Х - ХI веках, а в ХIV веке как даритель подарков он стал популярен в Голландии. Святой Николай по-голландски – Синтаклаас. Когда голландцы поселились в Америке, то Синтаклаас постепенно в английском варианте стал Санта-Клаусом. Так в XVIII веке (впервые его упомянули в газете в 1773 году) появился еще один волшебник.

И нам никто не запрещает попросить подарок у любого из волшебников: у Зюзи, Деда Мороза или же Санта-Клауса. А может быть, сразу у трех.