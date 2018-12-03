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Долги режима бьют рекорды

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  • 3.12.2018, 10:08
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Белорусский госдолг стал максимальным за всю историю страны.

Минфин Беларуси опубликовало информацию о величине госдолга на 1 ноября. Как был поставлен печальный рекорд по госдолгу и что будет дальше?

Каждый месяц белорусский Минфин обнародует информацию о величине госдолга. Госдолг нашей страны формируется в различных валютах, но для общей суммы чиновники дают статистику в белорусских рублях, пишут banki24.by.

По официальным данным, госдолг Беларуси на 1 ноября 2018 года достиг 45,1 млрд BYN. По отношению к ВВП совокупный объем госдолга составил 36,1%. Величина госдолга, выраженная в белорусских рублях, оказалась самой большой за всю суверенную историю Беларуси. По сравнению с началом 2018 года госдолг вырос на 3 млрд BYN, а относительно 2014 года — вообще в 3 раза. Как это произошло?

Рост госдолга ускоряет постоянная девальвация белорусского рубля. Когда наш рубль слабеет к остальным валютам, то независимо от усилий правительства рублевый эквивалент госдолга увеличивается. Это выходит за счет эффекта курсовых разниц по валютным обязательствам Беларуси. Вот так и получается неутешительная статистика.

Что касается внешнего госдолга, то его величина в долларах в 2018 году довольно стабильна. На 1 января внешний госдолг был равен 16,7 млрд USD, на 1 ноября составил 16,8 млрд USD. Другое дело, как была обеспечена стабильность внешнего госдолга.

Чтобы удержать внешний госдолг на месте, за 10 месяцев правительство Беларуси взяло 2 млрд USD новых кредитов. При этом за такой же срок Минфин выплатил кредиторам нашей страны 1,8 млрд USD.

То есть можно сказать, что в 2018 году власти работали «с колес» — переодалживали для возврата прежних займов.

Круг новых кредиторов почти совпал с перечнем старых. Туда вошли правительство России, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), инвесторы евробондов, банки Китая, Европейский и Международный банки реконструкции и развития (ЕБРР и МБРР). Что будет с госдолгом Беларуси в 2019 году? В проект бюджета на 2019 год заложен курс доллара в 2,2160 BYN за 1 USD.

Поэтому в рублевом выражении госдолг наверняка увеличится и побьет новые рекорды. Однако власти изо всех сил будут держать объем внешнего госдолга в долларах. Ради этого правительство будет привлекать многочисленные валютные кредиты.

Для сохранения лодки стабильности на плаву властям придется пойти на получение нового госкредита от РФ, выходить на рынок китайских панда-бондов, трясти Россию на предмет перечисления пошлин от реэкспорта нефти и уламывать ЕФСР, чтобы фонд выдал Беларуси последний транш.

Также чиновники надеются, что палочкой-выручалочкой останется валюта на руках населения. Для этого нужно сохранить в 2019 году чистое предложение валюты на внутреннем рынке. Не исключено, что с такой целью власти пойдут на радикальные меры.


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