Ольга Николайчик: Лукашенко пора собирать чемоданы 5 30.12.2018, 11:07

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Беларусь должны возглавить новые аристократы духа, мужественные и свободные люди.

О ситуации в Беларуси и мире наканунего нового года сайт Charter97.org поговорил с известным режиссером и гражданской активисткой Ольгой Николайчик.

- Подводя итоги уходящего года на нашем сайте, вы сказали, что самое важное событие – это открытый вызов, брошенный властями РФ белорусской независимости. В чем секрет того, что вы при этом так спокойны и продолжаете заниматься своим делом – участвовать в Куропатской вахте, снимать вдохновляющие фильмы?

- Меня саму вдохновляет и делает сильнее то, что Беларусь всегда, со времен седой древности, была настоящим европейским государством, с традициями западной цивилизации.

И тот путь, который разрушал нашу европейскую парадигму, в сравнении с нахождением Беларуси в европейским контексте, был очень коротким. Поэтому мы можем спокойно идти вперед и быть уверенными, что надежда стать полноценным государством ЕС, к тому же в центре Европы, обязательно сбудется.

Путь этот непростой, но мы его пройдем: у нас это заложено столетиями в генофонде нации. Мы нигде не будем смотреться органично, кроме как в Европе.

Это подтверждает и пример исторически близких нам соседей. Пример Литвы, которая тоже была под советским гнетом, но освободилась и стала успешной европейской страной. Пример Украины, которая хоть и тернистым путем, но вырвалась из «объятий» восточной империи и идет к европейской мечте. Да, там идет война на востоке, но цивилизованный мир не допустил, чтобы конфликт разгорелся на всю страну. Все-таки порядочных людей в мире больше, чем тех, кто «понимает» Путина.

Есть еще один важный момент, который меня вдохновляет. Это мой личный опыт. Как режиссер, я общаюсь с людьми из разных кругов – интеллектуалами, учеными, поэтами, художниками, пенсионерами, учителями, рабочими и безработными, сельчанами…

Я снимаю о них фильмы и люди искренне разговаривают со мной. Поверьте, простая белорусская сельчанка, или пенсионерка, ветеран труда, может выдавать такие «перлы»! Я, активистка оппозиции, оказывается, разговариваю с ней на одном языке! Она мне говорит: «Мы же европейцы». Она ходит в Национальный музей, сравнивает нашу историю с теперешним состоянием и говорит: «Я не хочу существовать в этой колонии. Я против войны, которую Путин ведет в Украине».

И это – женщина, которая смотрит обычный телевизор. Ее сын работает на Тракторном заводе. Даже самые простые люди думают и рассуждают более трезво и прагматично, чем думают власти.

И при этом люди знают, за кем им идти. И они не покоряются – это самое главное. Знаете, у нас этот «ген рабства» не смог победить в генетическом плане. Простая сельчанка или ветеран труда, которая всю жизнь работала на заводе «Луч», способна в одиночку пойти против коррумпированной, неотесанной власти Лукашенко и сказать ему: «Я – человек. Я – народ. Послушай, ты будешь соблюдать мои права». Это – самое главное. Это зерно, которое не разрушено внутри белорусов никакими «совками» и империями.

Белорусы готовы к борьбе даже в сегодняшних условиях, когда, казалось бы, власти уже «сдали» суверенитет. Я горжусь нашими людьми.

У нас есть, в противовес советскому «гену рабства», ген шляхетности, ген аристократизма, который побеждает. Оказалось, что этот ген аристократизма не потерян ни одним из важных слоев белорусского общества. Например, он проявляется у наших сельчан, которые, по большому счету, во многом потоки обедневшей и безземельной шляхты, составлявшей в ВКЛ более 10% населения.

Мы – носители крови древней белорусской шляхты, крови Калиновского и Костюшко, крови Радзивиллов. Она никуда не делась, не утекла в землю. Просто ее нужно разбудить.

Белорусов должны возглавить новые аристократы духа, мужественные и свободные люди – те, кто способен разбудить ген шляхетности и у остальных. А люди у нас такие, что им только покажи, за кем идти: они побегут из этой тюрьмы, пробьют стены голыми руками.

- После ваших слов об аристократах духа вспомнилось, как вы снимали фильмы для нашего цикла «Железные люди Беларуси». Героями там были как мужчины, так и женщины. Сегодня вы говорите о простых сельчанках, способных в одиночку бросить вызов Лукашенко. Так кто, по вашему мнению в итоге разбудит белорусов и сможет повести за собой – мужчина или женщина?

- «Свобода для Беларуси родится из союза мужчины и женщины», - это я так шучу, конечно.

Свободную Беларусь я себе иногда представляю спящей красавицей из зимней сказки, которую надо разбудить. Кто будет тем волшебником, который избавит нас от этого страшного сна, мне пока трудно сказать. Если это будет прекрасный принц, мужчина, это хорошо.

Если это будет женщина, белорусская Маргарет Тэтчер или Голда Меир, это тоже хорошо. Возможно, у белорусов скоро появится современная женщина-воин, наподобие Анастасии Слуцкой. Может это будет молодая и прекрасная девушка, как Эмилия Плятер. Может, уже немолодая и умудренная опытом, волевая женщина. А может – и вовсе мужчина. Мне трудно сказать, да и неважно.

Важно, чтобы это был человек образованный, нравственный, европейский, уважающий наши традиции и западную цивилизацию, приверженный семейным ценностям – не в пример сегодняшнему шкловскому недоразумению, где даже семейный статус непонятен.

- А кто в 2018 году был наиболее близок к такому идеалу? Назовите «человека года» по вашей версии. А также – самые достойные дела белорусов, которыми этот год запомнился.

- Я начну с дел. Самым достойным я считаю празднование 100-летия БНР с мирным уличным шествием – то, которое мы попытались провести, несмотря на козни, провокации и репрессии властей.

Людьми года в номинации «за мужество» я бы в первую очередь назвала Николая Статкевича, Владимира Некляева, Евгения Афнагеля, Максима Винярского. И именно за эту попытку достойно отметить 100-летие БНР. Не покорились наши шляхетные мужчины и повели за собой людей, которые не испугались.

И второе героическое событие – это попытка закрыть «кабак на костях», построенный на охраняемой территории международного мемориала в Куропатах. Мы, участники вахты, вышли и попытались остановить это бесчинство. Считаю, что у нас это получилось.

«Кабак на костях» практически обезлюдел – это раз. Они явно испугались – это два. Они больше не начнут строится на куропатских территориях – это три. И в этой куропатской акции я особенно хочу отметить роль Павла Северинца, который возглавил это сопротивление, несмотря на то, что у него маленький ребенок, который часто не видит отца из-за назначаемых властями административных арестов.

Я очень благодарна Павлу, который этим летом показал белорусам пример жертвенной борьбы за национальную память. На самом деле, там с нашей стороны было очень много достойных людей, это было живое сопротивление. Но Павел его возглавил, и поэтому для меня он стал человеком года.

- В этом году, кроме столетия БНР, отмечалось еще и столетие окончания Первой мировой войны, которая и привела к крушению империй и возникновению на их обломках суверенных государств в Центральной и Восточной Европе. Как думаете – ждет ли такая судьба и современную империю под названием РФ, угрожающую независимости Беларуси?

- Если брать исторический контекст, то нет сомнений в том, что Российская империя «ляснется». Крушение – это предопределенность любой империи. Понятно, что и с РФ это произойдет, вопрос только – когда? Хотелось бы увидеть это собственными глазами.

Скорость этого процесса зависит от самих россиян, которые сейчас, к счастью, стали избавляться от наркотического угара кремлевского зомбоящика. Можно точно сказать: население России начало пробуждаться. Граждане РФ хотят дистанцироваться от политики Путина, они теперь часто подчеркивают, что захватнические войны ведет не народ, а кремлевская мафия.

Российская империя будет разрушаться как изнутри, так и извне. Изнутри – потому, что народы, входящие в РФ, устали от того, что вытворяет Кремль. От этого одинаково устали и русские, и чеченцы, и татары, и удмурты, и башкиры, и якуты, у которых Кремль забирает практически все.

Извне для Кремля тоже все складывается не лучшим образом. На Дальнем Востоке в игру вступил Китай, готовый забрать у РФ все, что плохо лежит. А Путин ему в этом подыгрывает и абсолютно спокойно отдает на столетия территории, многократно превосходящие по площади аннексированный Крым.

Я уже говорила, что в мире гораздо больше хороших людей, чем сторонников Путина. И я уверена, что как только народы России начнут освобождение от империи, мировое сообщество протянет им братскую руку помощи.

Белорусы в этом смысле тоже не исключение. Тем более, что у нас есть исторический опыт влияния на восточного соседа. Можно шутить сколько угодно на тему «союзного государства», но парадокс в том, что можно предложить возглавить его и Путину, а можно – и Николаю Статкевичу. Думаю, что второй вариант белорусы как раз бы и поддержали. Как когда-то наши предки поставили во главе Московского государства наследника престола ВКЛ и Речи Посполитой, а затем и нашего короля и великого князя Владислава IV Вазу.

- За время правления Лукашенко Беларусь не раз оказывалась на грани потери суверенитета. Что спасало наше государство вопреки политике диктатора?

- Думаю, что на протяжении всего этого времени Лукашенко опасался выступлений белорусского народа, который бы не смирился с потерей независимости. Какие-то объективные данные о настроениях белорусов диктатору должны были поступать, поэтому он всячески манипулировал идеей «союзного государства», но боялся перейти определенную роковую черту. А сейчас количество патриотов, готовых защищать суверенитет до конца, значительно возросло. Диктатор об этом знает и опасается за свою судьбу.

Во-вторых, повлияла позиция соседей. Лукашенко, несмотря на свой неотесанный, необразованный подход, все-таки понимал, что соседям Беларуси – Польше, странам Балтии, Украине – не понравится, если наша страна потеряет суверенитет и танки страны-агрессора будут уже открыто стоять на границе с НАТО. Хоть российские войска скрыто и присутствуют на территории Беларуси, но явная потеря суверенитета над таким важным военным плацдармом и переход его к российскому агрессору вызвали бы очень острую реакцию самых влиятельных игроков мировой политики.

В-третьих, Лукашенко боится Путина и особенностей кремлевской политики. Ведь после аннексии он может просто внезапно «исчезнуть». Он хотел бы быть полунезависимым царьком, который торгует суверенитетом по кусочкам ради поддержания своего режима. А в случае юридической потери независимости экс-председатель совхоза со своей мафией станет Кремлю не нужным и ему скажут: «чемодан – вокзал – непонятно куда». В этом смысле ситуация для режима Лукашенко и связанных с ним высших чиновников очень неприглядная и прямо скажем – критическая. Они оказались в тупике.

У нас сейчас есть свой путь и надежды на будущее. Мы будем защищать свою страну и ее европейское будущее. Как говорится, в наших парусах сейчас есть ветер. А у Лукашенко – ситуация патовая. Выходов у него осталось мало, если не сказать – не осталось вообще. У нас есть путь вперед, в Европу. А у запятнавших себя преступлениями против белорусского народа такого пути нет.

- 2018 год запомнился своим бунтарским духом. «Бархатная» революция в Армении, уступки правительства Франции «желтым жилетам», протесты против «друзей Путина» в Чехии и Венгрии, почти переросшие в революцию массовые акции в Иране. Вы говорите, что у Лукашенко ситуация патовая. Как долго осталось существовать его режиму? И каким образом могут произойти перемены в Беларуси?

- У меня очень сильно развита интуиция. Она мне подсказывает, что этот момент приближается. Это будет как раз тот момент, когда Лукашенко будет дожат до ситуации, граничащей со сбором чемодана «непонятно куда». Белорусский народ почувствует этот момент и просто выбросит его из страны.

Революцией я бы эти грядущие события назвала уже после того, как мы освободимся. Только подводя итоги можно будет сказать, что это был за процесс и на что он был похож – на «бархатную» революцию современного типа, или на классическую революцию из истории, или вообще на «эволюцию».

Главное – мы должны быть готовы выйти на решающую, мирную акцию протеста, пойти за нашими лидерами и выполнить свое историческое предназначение по демонтажу диктатуры. Без этого мы просто не сможем смотреть в глаза детям и внукам.

Будет ли у нас, как у армян? Не знаю. Возможно, для этого у нас слишком мало армян (смеется). Недавно активисты в Куропатах пошутили: «Может, пора залечь на дно? Нет, в стране слишком много дна». Этот момент понимает все больше белорусов. Чем глупее и подлее политика режима, тем больше людей хочет положить этому конец.

Ситуацию в Беларуси я бы сейчас определила такими словами: готовность к освобождению №1. Несмотря на 25 лет репрессий, дух сопротивления никуда не исчез. Наоборот – он усилился. У нас сегодня 90% готовы сказать Лукашенко прямо в лицо – «прочь, уходи!».

А как мы это назовем потом, зависит от нас. Если на мирную акцию выйдут сотни тысяч – никто нам ничего не сделает. Мы сразу победим – и все тут.