Российский рубль дрогнул после ракетного ультиматума США 1 4.12.2018, 22:54

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Фото: reuters

Рубль резко подешевел на вечерних торгах во вторник после того, как в штаб-квартире НАТО выступил глава Госдепартамента США.

Крупные покупатели валюты появились на рынке около 20.00 мск и в течение получаса собрали половину всех заявок на продажу долларов, зарегистрированных биржей.

Курс доллара, падавший с утра до 66,22 рубля, вновь вплотную приблизился к отметке 67 рублей: к 21.41 мск сделки с расчетом завтра заключались по 66,9 рубля за доллар и 75,8075 рубля за евро (+ 38 копеек), передает finanz.ru.

США дают России 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил Помпео.

Соглашение, заключенное Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, запрещает РФ испытывать и ставить на вооружение ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, нацеленные на страны Европы.

Россия «годами нарушает» договор, и если эта практика не прекратится в течение двух месяцев, США также приостановят выполнение своих обязательств, заявил глава Госдепа.

«В течение ближайших 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы», - сказал Помпео. Он добавил, что Вашингтон надеется на изменение позиции РФ, но пока таких признаков не наблюдается.

США передали доказательства нарушений со стороны России партнерам по НАТО, сообщил в пятницу Der Spiegel: это спутниковая съемка, которая фиксирует траекторию ракеты SSC-8 и позволяет оценить ее дальность.

«Эти ракеты представляют непосредственную угрозу для Европы»,- подчеркнул Помпео во вторник. В НАТО выводы США поддержали.

По итогам встречи глав МИД страны-члены альянса опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию срочно вернуться к соблюдению договора.

«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению договора. Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - подчеркивается в заявлении.