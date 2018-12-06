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Украина вдвое увеличила контролируемую территорию на море

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  • 6.12.2018, 13:55
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Закон во втором чтении приняла Верховная Рада.

Украина вдвое увеличила контролируемую территорию на море. За закон о прилегающей зоне Украины №8361 во втором чтении и в целом проголосовали 244 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что прилегающая зона Украины - это зона открытого моря на расстоянии не более 24 морских миль от исходной линии территориального моря Украины.

Сейчас это расстояние составляет 12 морских миль. Украина в своей прилегающей зоне осуществляет налоговый, миграционный, санитарный контроль.

При этом Госпогранслужба может останавливать или арестовывать суда, за исключением военных и других кораблей, которые используются в некоммерческих целях.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.


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